Brasil precisa de compromisso com reformas para ter grau de investimento, diz S&P

São Paulo | Reuters

A agência de classificação de risco S&P Global avaliou nesta terça-feira que o Brasil depende do compromisso do governo com uma agenda de reformas econômicas para chegar ao chamado "grau de investimento", que sinaliza baixíssimo risco de calote da dívida nacional.

"A recuperação da classificação de grau de investimento pelo Brasil dependerá, em grande medida, do compromisso político com as reformas econômicas para alcançar uma melhor consolidação fiscal e crescimento econômico", disse a S&P em relatório.

Congresso Nacional visto do Palácio do Planalto: onde reformas econômicas são discutidas e aprovadas - Leonardo Sá/Agência Senado

"O Brasil tem uma posição fiscal e um crescimento econômico mais fracos do que a maioria dos pares de mercados emergentes", acrescentou a agência, afirmando que isso restringe o país ao "grau especulativo", que abrange países mais arriscados para investimentos.

Ainda assim, a S&P elevou no final do ano passado a nota de crédito de longo prazo do Brasil para "BB", de "BB-", dois degraus abaixo do grau de investimento, afirmando que a aprovação da reforma tributária estende o histórico dos últimos anos de implementação de "políticas pragmáticas" no país.

A agência de classificação Fitch também elevou a nota do Brasil em meados de 2023, para "BB", também abaixo do grau de investimento.