Nova categoria do Airbnb tem mansão dos X-Men e casa flutuante de 'Up'; veja fotos

Uma casa de cinema que flutua, uma noite num museu com obras de arte ou carros da Ferrari, uma balada com famosos ou ainda uma vista exclusiva para a abertura dos Jogos Olímpicos de Paris.

O Airbnb fez parceria com celebridades, estúdios de cinema e museus pelo mundo para turbinar as experiências de hospedagem do site nos próximos meses, numa nova categoria chamada "Icônicos".

O comediante Kevin Hart, os músicos Feid e Doja Cat, a atriz de Bollywood Janhvi Kapoor e o influencer Khaby Lame participam das primeiras 11 novas estadias anunciadas num evento da plataforma nesta quarta-feira (1º), em Los Angeles.

O CEO e cofundador Brian Chesky afirmou que a maioria das experiências será gratuita ou custará menos de US$ 100 por hóspede. "E sem taxas escondidas de limpeza", completou Chesky, explicando que as reservas serão feitas a partir de uma "seleção".

"Vamos escolher os hóspedes com base no que eles escreverem e entraremos em contato com todos os selecionados alguns dias antes do período de reserva", disse Chesky.

Mais de 4 mil convites serão oferecidos neste ano para estas estadias. A categoria "Icônicos" vai ao ar nesta quarta-feira (1º), com uma contagem regressiva em cada anúncio exibindo o horário de abertura para pedidos de reserva.

A maioria é nos EUA, além de duas na Itália, uma na França e outra na Índia. Não há nada no Brasil, mas novas experiências serão divulgadas ao longo do ano.

O cantor colombiano Feid vai levar hóspedes no ônibus de sua turnê por uma semana nos EUA, enquanto Doja Cat fará um show particular para 15 pessoas. Hart será o anfitrião de uma noite para 30 pessoas num bar com degustação de tequila e show de stand-up comedy, e Kapoor abrirá as portas de sua casa em Chennai, na Índia.

Em Paris, o visitante terá uma vista exclusiva para a cerimônia de abertura das Olímpiadas, que acontecerá ao ar livre, às margens do rio Sena, em 26 de julho. O hóspede ficará num dos museus mais famosos da cidade, o Museu d'Orsay, e dormirá numa sala transformada em quarto de luxo pelo designer Mathieu Lehanneur, o mesmo que desenhou a tocha e a pira dos Jogos de Paris 2024.

Outro museu no Airbnb será o da Ferrari, na cidade italiana de Maranello, durante o Grande Prêmio da Emilia-Romagna, no qual o hóspede terá entrada VIP.

"A roupa de cama é como o interior de uma Ferrari. E a cama é pintada com o mais recente vermelho Ferrari", disse Chesky, mostrando fotografias do quarto. "Agora, quando você estiver deitado na cama e olhar para frente, verá 110 troféus que a Ferrari ganhou."

Também na Itália será a experiência com Khaby Lame para jogar "Fortnite" num loft de Milão.

Duas hospedagens são parcerias com os estúdios Disney e Pixar. A primeira será em Abiquiu, no estado do Novo México, numa casa que flutuará 15 metros do chão inspirada no filme de animação "Up - Altas Aventuras" (2009). A residência de 20 toneladas será levantada por um guindaste e enfeitada com mais de 8 mil balões.

A casa foi construída do zero, e todo seu interior foi feito de maneira idêntica ao filme, incluindo quadros, mobiliário e até tanques de oxigênio que o personagem principal usa.

"Tivemos que criar nossa própria ferrugem para aquele brinquedo", disse Chesky apontando para uma das quinquilharias de uma prateleira.

Para surpresa dos presentes no evento, a casa foi transportada para Los Angeles e os convidados puderam passear por dentro e tirar fotos.

Já a segunda estadia feita com a Disney e Pixar é uma promoção do filme "Divertida Mente 2", numa casa que imita a central de controle das emoções da personagem Riley. Com a Marvel, haverá uma experiência X-Men numa mansão em Westchester, Nova York.

Outra novidade que a plataforma anunciou nesta quarta-feira são novos recursos para viagens em grupo, que formam mais de 80% das reservas do site.

As novas ferramentas incluem compartilhamento de listas de favoritos e reformulação da caixa de mensagens para participação de todos os hóspedes envolvidos.

