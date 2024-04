Número de bilionários no mundo bate recorde e chega a 2.781, com Bernard Arnault no topo; veja ranking global

São Paulo

Existem mais bilionários do que nunca, cravou o ranking anual da Revista Forbes nesta segunda-feira (1º). São 2.781 no mundo todo, com uma fortuna somada de US$ 14,2 trilhões –141 pessoas a mais do que em 2023 e 26 a mais do que em 2021, quando o recorde foi estabelecido.

O montante, na mesma base de comparação, subiu US$ 2 trilhões desde 2023, e US$ 1,1 trilhão desde o recorde de 2021.

O empresário Bernard Arnault, CEO e presidente do conglomerado de luxo LVMH, se consagrou como o mais rico do mundo pelo segundo ano consecutivo. Dono de grifes como Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co e Sephora, o francês de 74 anos tem um patrimônio líquido estimado em US$ 226,6 bilhões.

Bernard Arnault, CEO da LVMH, lidera o ranking de mais ricos pelo segundo ano consecutivo - Stephanie Lecocq/REUTERS

Ele é seguido por Jeff Bezos, fundador da Amazon, com uma fortuna de US$ 198,4 bilhões, e por Elon Musk, dono da Tesla, SpaceX e X, ex-Twitter, com US$ 195,3 bilhões.

O ranking foi montado a partir do preço das ações das empresas e das taxas de câmbio no dia 8 de março de 2024 –curiosamente no Dia Internacional da Mulher, ainda que nenhuma tenha integrado a lista das dez pessoas mais ricas do mundo.

Como as variáveis que compõem o patrimônio dos super-ricos flutuam dia a dia, o ranking também muda em frações de segundo. A briga pela vice-liderança, de acordo com a Forbes, não foi simples: Bezos e Musk alternaram entre a 2ª e a 3ª posição ao longo de março ao menos uma dúzia de vezes.

Mas a surpresa do ranking foi Mark Zuckerberg, quarto lugar da lista. A riqueza líquida do fundador do Facebook foi de US$ 64,4 bilhões em 2023 para US$ 177 bilhões neste ano, graças à valorização das ações da Meta, empresa-mãe da rede social. Ele também é o mais jovem entre os dez maiores bilionários, aos 39 anos.

Em quinto lugar, vem os US$ 141 bilhões de Larry Ellison, presidente e cofundador da gigante de tecnologia Oracle, sistema de software que gerencia bancos de dados. Warren Buffet, o "Oráculo de Omaha" e fundador do conglomerado de investimentos Berkshire Hathaway, vem em sexto lugar, com US$ 138,6 bilhões.

Bill Gates, filantropo e fundador da Microsoft, ocupa o sétimo lugar, com US$ 128 bilhões. Steve Balmer, que ocupou a cadeira de presidente de Gates entre 2000 e 2014, vem em oitavo, com US$ 121 bilhões.

Completam o ranking Mukesh Ambani, presidente da petroquímica Reliance Industries, com US$ 116 bilhões, e Larry Page, ex-diretor executivo e cofundador do Google, com US$ 114 bilhões.

A primeira mulher do ranking –logo, a mais rica do mundo– aparece na 15ª posição. Trata-se de Françoise Bettencourt Meyers, herdeira da L’Oreal, com US$ 99,5 bilhões de patrimônio. Alice Walton, a segunda mais rica e herdeira do Walmart, aparece em 21º lugar, com US$ 72.3 bilhões.