Corpo de Bombeiros vai prorrogar prazo da consulta pública sobre recarga de carros elétricos em prédios

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de São Paulo vai prorrogar por 90 dias o prazo de consulta púbica sobre as normas para recarga de veículos elétricos em garagens de condomínios residenciais e comerciais. A mudança, que será publicada em breve no Diário Oficial, ocorre após pedido da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico).

O prazo original terminaria na primeira semana de maio, mas a entidade pediu mais tempo para apresentar seus argumentos sobre a segurança dos veículos.

A ABVE propôs ainda a realização de simulações de incêndio em carros elétricos. O objetivo é mostrar a bombeiros de diferentes estados os sistemas antichamas embutidos nos veículos e em seus carregadores, além de estabelecer métodos de combate ao fogo. Essas atividades estão previstas para ocorrer a partir de maio.

Carros elétricos sendo recarregados em eletroposto instalado na garagem do Morumbi Shopping (zona sul de São Paulo) - Eduardo Sodré/Folhapress

A preocupação da ABVE é evitar que normas severas de segurança travem a expansão da infraestrutura de recarga, prejudicando o mercado de veículos híbridos e 100% elétricos no Brasil.

O segmento segue em expansão no mercado nacional. Foram vendidas 36.090 unidades de veículos eletrificados no primeiro trimestre, alta de 145% em relação ao mesmo período de 2023, segundo a ABVE.

Com o resultado, os automóveis, picapes e vans híbridos e 100% elétricos atingiram 7,5% de participação no mercado de veículos leves.

Para o Corpo de Bombeiros de São Paulo, há preocupação com instalações prediais que não seriam aptas a receber esses novos equipamentos de abastecimento.

A proposta elaborada pela corporação prevê a instalação de ventiladores para renovação de ar, sensores de calor e chuveiros automáticos nos estacionamentos fechados que tenham plugues para carros elétricos. Dessa forma, a reserva técnica de água para controle de incêndios deverá ser redimensionada.

Os bombeiros sugerem dois modelos diferentes para mitigação dos riscos: um espaço livre de cinco metros entre uma vaga e outra ou a construção de paredes corta-fogo, formando baias para recarga. Essas opções valeriam tanto para espaços ao ar livre como para subsolos.

Ilustração elaborada pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo mostra proposta para recarga de carros elétricos - Reprodução

A publicação prevê ainda a instalação de pontos de desligamentos a uma distância entre 20 e 40 metros do plugue de carregamento. As normas definitivas devem entrar em vigor no início de 2025, e os condomínios terão de se adaptar às mudanças.

Em dezembro, reportagem da Folha mostrou os problemas que podem surgir em razão da falta de normas para colocar pontos de recarga em garagens de condomínios, com maior risco para plugues em subsolos.

Além de realizar as simulações de incêndio, a ABVE pretende mostrar para unidades do Corpo de Bombeiros de todo o Brasil que, ao se considerar o risco de incêndio, os carros elétricos são mais seguros que os automóveis equipados com motores a combustão.

O jornalista viajou a convite da GWM do Brasil