Fortuna de Elon Musk encolhe US$ 64,8 bilhões arrastada pela Tesla

Elon Musk, 52, perdeu US$ 64,8 bilhões (R$ 334 bilhões) desde o início deste ano. O mau desempenho da Tesla explica a queda da fortuna do empresário.

Hoje, de acordo com o índice de bilionários da Bloomberg, Musk acumula US$ 164 bilhões (R$ 854 bilhões), mas em janeiro eram US$ 229 bilhões (R$ 1,2 trilhão).

O empresário tem negócios nos segmentos de carros elétricos, painéis solares, desenvolvimento de foguetes e satélites, implantes de chips cerebrais e redes sociais. Seus interesses estão em internet, energia limpa e espaço —basicamente tudo o que está mais na moda para o mercado atualmente.

Mark Zuckerberg (Meta) e Jeff Bezos (Amazon) agora estão à frente de Musk —ambos tiveram suas empresas impulsionadas pelo boom da inteligência artificial. Zuckerberg e Bezos têm, respectivamente, fortunas de US$ 171 bilhões (R$ 883 bilhões) e US$ 199 bilhões (R$ 1 trilhão).

Elon Musk visitou neste ano planta da Tesla na cidade alemã de Gruenheide, próxima a Berlim - Christian Mang/Reuters

Musk comanda a Tesla, a fabricante de carros mais valiosa do mundo e detém cerca de 13% dos papéis da empresa, de acordo com documentos da SEC, a comissão de valores mobiliários dos EUA.

As ações da montadora, entretanto, se desvalorizaram 49% desde o pico de US$ 281 (R$ 1.451) registrado em julho do ano passado. A Tesla tem perdido a dominância sobre o mercado de carros elétricos, com o estabelecimento da concorrência chinesa.

A receita da empresa caiu 9% no primeiro trimestre com queda nas vendas, de acordo com balanço divulgado nesta terça-feira (23).

"O valor da Tesla estava completamente inflacionado, não fazia qualquer sentido a empresa valer 10 vezes mais do que a General Motors", diz Bruno Corano, fundador da Corano Capital.

A competição com gigantes asiáticos também tem forçado os preços dos veículos a diminuir, com o próprio Musk anunciando seguidos descontos —o último, desta segunda (22), ficou acima de R$ 10 mil por veículo.

A Tesla não opera no Brasil, mas é possível importar os veículos elétricos da montadora de Musk. O utilitário esportivo Model X, por exemplo, sai por mais de R$ 1 milhão.

O empresário ainda detém na Tesla 304 milhões de opções de ações relativas a um pacote de compensação de 2018, anulado neste ano por um juiz de Delaware. A Bloomberg ainda considera esses valores em seus cálculos de riqueza enquanto aguarda novidades sobre como a Justiça promoverá a decisão e sobre possível recurso.

A única empresa de Musk em atividade no Brasil é a SpaceX, por meio do serviço de internet via satélite Starlink oferecido desde fevereiro de 2022.

Com a chegada a empresa, o até então número de usuários que estava estagnado desde julho de 2020 passou dos 330 mil clientes para os atuais 398,1 mil. O número, contudo, é bem inferior ao de usuários via fibra, que hoje é de 36 milhões.

A rede funciona a partir de uma constelação de satélites de baixa órbita e pode ser contratada mesmo em lugares distantes da infraestrutura de telefonia por preços a partir de R$ 184 mensais mais um investimento de R$ 1.000 na antena.

A Starlink ainda gasta mais dinheiro do que arrecada, segundo a Bloomberg. A empresa teria perdido centenas de dólares para cada terminal terrestre que vendeu.

Esse é apenas um dos negócios da Starlink, que tem contratos com a Nasa e está avaliada em US$ 180 bilhões (R$ 937 bilhões), com base em uma oferta de compra de dezembro de 2023. Musk possui cerca de 42% da empresa de capital fechado, de acordo com registro de dezembro de 2022 na Federal Communications Commission.

A Bloomberg calcula que Musk seja dono de 79% da X Corp, após adquiri-la, com apoio de amigos, por US$ 44 bilhões (R$ 229 bilhões) em 2022. O valor da empresa, anteriormente conhecida como Twitter, caiu 73% de acordo com o investidor Fidelity Blue Chip Growth Fund, em registro de abril de 2024.

Musk ainda teria 69% da startup de biotecnologia Neuralink, segundo cálculos baseados no investimento inicial do bilionário e diluição nas rodadas de financiamento subsequentes.

A Neuralink foi avaliada em US$ 3,5 bilhões (R$ 18,2 bilhões) em novembro de 2023, ainda antes de seu dono divulgar o implante de um chip cerebral em um paciente. Desde então, Musk não compartilhou detalhes sobre a saúde dessa pessoa.

A Bloomberg considera no cálculo que o bilionário já comprometeu parte de suas ações na Tesla com empréstimos.

De onde surgiu a fortuna de Musk

Nascido na África do Sul e com formação em negócios e física, o empresário começou a empreender com uma espécie de lista telefônica online chamada Zip2 em 1995 e a vendeu quatro anos depois por mais de US$ 300 milhões.

Ele reinvestiu parte dos lucros para iniciar a X.com, um sistema de pagamento online. Essa empresa depois foi parte da fusão que deu origem ao PayPal, que foi vendido para o eBay por US$ 1,5 bilhão (R$ 7,8 bilhão) em 2002.

Nesse negócio, o também bilionário Peter Thiel, um dos principais investidores do Facebook, foi sócio de Musk.

Com o dinheiro dessa venda, Musk investiu em projetos que deram origem à SpaceX, à Tesla e à empresa de energia solar Solar City.

A Solar City chegou a abrir capital em 2012 e foi comprada na sequência pela Tesla em novembro de 2016.

Aposentadoria

Musk disse que pretende se aposentar no planeta Marte. Possibilitar a colonização espacial é um dos planos do bilionário para a SpaceX.

O bilionário também já mencionou que a interface entre cérebro e máquina desenvolvida pela Neuralink pode ser uma forma de garantir uma continuidade da consciência após a morte. Críticos chamam a ideia de ficção científica.

Linha do tempo

1971 - Elon Musk nasce em Pretória, África do Sul

1981 - Compra o primeiro computador aos 10 anos

1983 - Cria e vende seu primeiro jogo comercial, Blastar

1999 - Desenvolve um sistema de pagamento online chamado X.com

2000 - Funde X.com com a empresa-mãe do PayPal, Cofinity

2002 - PayPal é adquirido pelo eBay por US$ 1,5 bilhão

2002 - Estabelece a SpaceX em um antigo hangar de aviões perto do aeroporto internacional de Los Angeles

2003 - Começa a projetar o Tesla Roadster totalmente elétrico

2008 - SpaceX lança seu primeiro satélite ao espaço

2010 - Tesla Motors começa a ser negociada na bolsa de valores NASDAQ

2022 - Adquire a empresa de rede social Twitter Inc por US$ 44 bilhões (R$ 227 bilhões)