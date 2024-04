Inflação medida pelo IPCA-15 desacelera a 0,21% e fica abaixo das projeções em abril

Rio de Janeiro

A inflação medida pelo IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15) perdeu força em abril e desacelerou a 0,21%, após marcar 0,36% em março, segundo dados divulgados nesta sexta-feira (26) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

A taxa de 0,21% é a menor para o quarto mês do ano desde 2020 (-0,01%). À época, a economia brasileira sentia os impactos iniciais das restrições da pandemia, o que dificultava o consumo fora dos lares.

O IPCA-15 surpreendeu o mercado financeiro ao ficar abaixo da mediana das previsões. Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam variação de 0,29% em abril.

Com o novo resultado, o índice atingiu 3,77% no acumulado de 12 meses, o menor patamar desde julho de 2023 (3,19%). Nesse recorte, a taxa era de 4,14% até março.

Consumidores compram alimentos no centro da capital paulista - Rubens Cavallari - 28.mar.2024/Folhapress

Por ser divulgado antes, o IPCA-15 sinaliza uma tendência para os preços no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).

O IPCA, também calculado pelo IBGE, é o índice oficial de inflação do Brasil. Serve como referência para o regime de metas do BC (Banco Central).

A coleta dos preços do IPCA-15 ocorre entre a segunda metade do mês anterior e a primeira metade do mês de referência da divulgação. Neste caso, a pesquisa contemplou o período de 15 de março a 15 de abril.

A coleta do IPCA, por sua vez, está concentrada somente no mês de referência do levantamento. Por isso, o resultado de abril ainda não está fechado. Será divulgado pelo IBGE no dia 10 de maio.

Transportes recuam com passagem aérea em baixa

Dos 9 grupos pesquisados no IPCA-15, apenas 1 registrou queda em abril. É o caso dos transportes, que ajudaram a frear o índice.

Os preços desse segmento recuaram 0,49% neste mês, após alta de 0,43% em março. O grupo registrou impacto de -0,1 ponto percentual no IPCA-15.

A baixa dos transportes está associada às quedas dos preços da passagem aérea (-12,2%) e dos combustíveis (-0,03%).

Individualmente, o bilhete de avião teve a maior contribuição individual do lado das baixas no IPCA-15 (-0,09 ponto percentual). O indicador é composto por 367 subitens (bens e serviços).

Entre os combustíveis, somente o etanol (0,87%) teve alta em abril, enquanto o gás veicular (-0,97%), o óleo diesel (-0,43%) e a gasolina (-0,11%) registraram queda nos preços.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Alimentos sobem menos, mas ainda pressionam

O grupo alimentação e bebidas desacelerou o ritmo de aumento, mas ainda pressionou o IPCA-15. Em abril, a inflação do segmento foi de 0,61%, menor do que a de março (0,91%).

Os alimentos tiveram o maior impacto entre os grupos pesquisados (0,13 ponto percentual). A alimentação no domicílio subiu 0,74% em abril, após aumento de 1,04% em março.

O IBGE destacou os avanços do tomate (17,87%), do alho (11,60%), da cebola (11,31%), das frutas (2,59%) e do leite longa vida (1,96%).

O tomate, aliás, teve a maior contribuição individual do lado das altas no IPCA-15 (0,05 ponto percentual). A batata-inglesa (-8,72%) e as carnes (-1,43%), por outro lado, ficaram mais baratas.

A alimentação fora do domicílio (0,25%) também desacelerou em relação ao mês anterior (0,59%). Houve impacto da alta menos intensa da refeição (de 0,76% em março para 0,07% em abril). O lanche (0,47%), por outro lado, teve variação superior à registrada na divulgação anterior (0,19%).

Meta de inflação

O centro da meta de inflação perseguida pelo BC é de 3% nos 12 meses de 2024. A tolerância é de 1,5 ponto percentual para menos ou para mais. Ou seja, a medida será cumprida se o IPCA ficar no intervalo de 1,5% (piso) a 4,5% (teto) no acumulado deste ano.

O mercado financeiro projeta que o índice oficial fechará 2024 em 3,73%, conforme a mediana da edição mais recente do boletim Focus, divulgada pelo BC na terça (23). A previsão está abaixo do teto da meta deste ano (4,5%).