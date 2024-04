Doador do Partido Republicano investiu em startup imobiliária chinesa que deu origem ao TikTok

The New York Times

Em 2009, muito antes de Jeff Yass se tornar um grande doador do Partido Republicano, sua empresa, Susquehanna International Group, investiu em uma startup imobiliária chinesa que ostentava um sofisticado algoritmo de busca.

A empresa, 99Fang, prometia ajudar os compradores a encontrar as casas perfeitas. Nos bastidores, funcionários de uma subsidiária chinesa da empresa de Yass estavam tão envolvidos, mostram registros, que conceberam a ideia da empresa e escolheram a dedo seu CEO. Eles disseram em um email que ele não era o "verdadeiro fundador" da empresa.

Como empreendimento imobiliário, a 99Fang acabou fracassando. Mas foi importante, de acordo com um processo movido por ex-funcionários da Susquehanna, por causa do que gerou.

Logo do TikTok - Dado Ruvic/Reuters

Eles afirmam que o CEO da 99Fang —e sua tecnologia de busca— ressurgiram em outro empreendimento da Susquehanna: a ByteDance.

A proprietária do TikTok é agora uma das startups mais valiosas do mundo, valendo US$ 225 bilhões, de acordo com a CB Insights.

A ByteDance também está no centro de uma crise no Congresso dos EUA, onde alguns legisladores veem a empresa como uma ameaça à segurança americana. Eles estão considerando um projeto de lei que poderia dividir a empresa.

O homem escolhido pela Susquehanna para comandar o site de imóveis, Zhang Yiming, tornou-se o fundador da ByteDance.

Documentos judiciais revelam uma história de origem complexa para a ByteDance e o TikTok. Os registros incluem emails, mensagens e memorandos de dentro da Susquehanna.

Eles descrevem um experimento empresarial mediano, tensão entre fundador e investidor e, por fim, um poderoso mecanismo de busca que só precisava de um propósito.

Os registros também mostram que a empresa de Yass estava mais profundamente envolvida na gênese do TikTok do que se sabia anteriormente.

Foi amplamente divulgado que a Susquehanna possui aproximadamente 15% da ByteDance, mas os documentos deixam claro que a empresa não era apenas uma investidora passiva. Ela nutriu a carreira de Zhang e aprovou a ideia para a empresa.

A Susquehanna tem dezenas de bilhões de dólares em jogo enquanto os legisladores debatem se o TikTok dá à ByteDance o poder de semear discórdia e espalhar desinformação entre os americanos. Como fundador da Susquehanna, Yass potencialmente tem bilhões em jogo no desfecho do debate.

Yass, um ex-jogador profissional de pôquer, também é o maior doador das eleições presidenciais americanas, com mais de US$ 46 milhões em contribuições até o final do ano passado, de acordo com o OpenSecrets, um grupo de pesquisa que rastreia o dinheiro na política.

A Susquehanna entregou os emails de Yass como parte do caso, de acordo com documentos judiciais. Mas esses emails não estão incluídos no tesouro que veio à tona, deixando desconhecido o envolvimento pessoal de Yass na formação da ByteDance.

Os registros surgiram em um processo na Pensilvânia. Ex-contratados da Susquehanna acusam a empresa de levar tecnologia de busca de ponta para a ByteDance sem compensá-los.

A Susquehanna nega as acusações, dizendo que a ByteDance não recebeu nenhuma tecnologia do site imobiliário. "Essas alegações são infundadas e vamos nos defender vigorosamente", disse um porta-voz da empresa.

Os registros vieram à tona neste mês. Depois que o Times os baixou e começou a fazer perguntas, os advogados da Susquehanna disseram que os documentos foram tornados públicos por engano. O juiz do caso os reteve na terça-feira (16).

Advogados de ambas as partes se recusaram a comentar. ByteDance, Yass e Zhang não responderam às perguntas ou não responderam às mensagens em busca de comentários.

Enquanto os dois lados disputam as origens da tecnologia da ByteDance, os documentos deixam claro que a empresa em si surgiu dos esforços imobiliários da 99Fang. "Nossa busca, processamento de imagem, recomendação, etc são muito poderosos", escreveu Zhang em um email de 2012, "mas essas coisas aplicadas ao setor imobiliário são muito limitadas."

Em vez de combinar compradores com casas, Zhang delineou planos naquele ano para combinar usuários com conteúdo descontraído, desenvolvendo páginas protótipo chamadas Funny Pictures e Pretty Babes.

Ele descreveu o novo projeto como uma "empresa irmã" que compartilharia tecnologia com o site imobiliário. Anos depois, um diretor da Susquehanna na China escreveria a um colega que o acordo do site imobiliário havia levado ao "nascimento da ByteDance".