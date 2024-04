Jovens chineses ainda lutam para achar trabalho, apesar de queda nas taxas de desemprego

Caixin

A taxa de desemprego da China caiu ligeiramente para 5,2% em março, mas entre os jovens de 25 a 29 anos a taxa saltou de 6,4% em fevereiro para 7,2%, mostrando a busca contínua que as pessoas mais novam enfrentam para encontrar emprego nas cidades.

A taxa de desemprego em março caiu 0,1 ponto percentual em relação a fevereiro e ao mesmo período do ano passado, e a taxa do primeiro trimestre ficou em 5,2%, uma queda de 0,3 ponto percentual em relação ao ano passado, mostraram dados oficiais.

Jovens trabalham em uma padaria em Shenzhen, província de Guangdong, no sul da China

No primeiro trimestre, a situação do emprego permaneceu estável à medida que a economia continuou a se recuperar e as políticas para estabilizar o emprego se mostraram eficazes, disse Wang Pingping, diretora do Escritório Nacional de Estatísticas (NBS).

A queda na taxa de desemprego em março mostra que as contratações em várias indústrias após o feriado do Ano Novo Chinês se recuperaram, disse Wang.

O desemprego para aqueles com idades entre 16 e 24 anos, excluindo estudantes, permaneceu estável em 15,3% em março, enquanto a taxa para aqueles com idades entre 30 e 59 anos caiu 0,1 ponto percentual em relação a fevereiro, para 4,1%.

O aumento do desemprego entre trabalhadores altamente educados, especialmente os jovens, tem sido uma preocupação para os formuladores de políticas chineses nos últimos anos.

O governo prometeu apoio às empresas privadas, que normalmente absorvem uma grande parte da mão de obra jovem.

O Ministério das Finanças da China reservou 66,7 bilhões de yuans (US$ 9,3 bilhões) e prometeu uma série de medidas, incluindo cortes de impostos e taxas, para fortalecer o emprego.

Em junho do ano passado, o NBS suspendeu a divulgação da taxa para jovens de 16 a 24 anos depois que ela atingiu um recorde de 21,3%.

A China lançou uma nova taxa de desemprego jovem em janeiro, com autoridades dizendo que o método atualizado exclui estudantes e reflete uma imagem mais precisa.

A taxa de desemprego dos trabalhadores migrantes rurais subiu 0,2 ponto percentual em relação ao mês anterior, para 5% em março, principalmente devido ao grande número de pessoas rurais que foram para as cidades em busca de emprego após o Ano Novo Chinês, disse Wang.

Wang acrescentou que a indústria de serviços, que absorve um grande número de trabalhadores migrantes, cresceu rapidamente.