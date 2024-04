Economistas veem juros em patamar mais alto, com Selic a 9,5% no fim do ano

São Paulo

O Boletim Focus desta terça-feira (23) mostrou que as expectativas dos economistas para a taxa básica de juros do Brasil no fim de 2024 saltou de 9,13% para 9,5%.



Na semana passada, o boletim já havia registrado uma leve alta na mediana da taxa Selic esperada, já refletindo mudanças nas previsões do mercado financeiro. Até então, a previsão se mantinha em 9% desde o fim de 2023.

A Selic esperada no fim de 2025 também subiu, de 8,5% para 9%.

Brasília (DF), 26/10/2023, Prédio do Banco Central em Brasília. Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A mudança mais forte agora reflete principalmente a perspectiva de juros altos nos Estados Unidos por mais tempo, consolidada no mercado nos últimos dias, e a mudança na meta fiscal de resultado primário no Brasil para 2025, adiantada pela Folha e confirmada pelo governo na última semana.

Em vez de um superávit primário de 0,5% do PIB em 2025, o governo estipulou alcançar apenas um déficit zero, mesmo compromisso que já tinha para este ano de 2024.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a mudança não é o ideal e que ela torna o trabalho da autoridade monetária mais difícil. Economistas também criticaram a decisão.

PIB, inflação e câmbio

O Boletim Focus também mostrou alta nas previsões do câmbio, que subiram de R$ 4,97 para R$ 5,00, da inflação e do PIB.

O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) esperado agora é de 3,73%. Na semana passada, ele era de 3,71%. O centro da meta oficial para a inflação em 2024, 2025 e 2026 é de 3,00%, sempre com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou menos.



Quanto ao PIB, é esperado que a economia cresça 2,02% neste ano, ante 1,95% na semana passada. Esta é a décima alta seguida nas previsões.