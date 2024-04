Exército abre concurso público com 163 vagas na área da saúde

São Paulo

As Forças Armadas abriram concurso público para formação de oficiais dos serviços de saúde. O local de trabalho é Salvador (BA) e a duração do curso é de 37 semanas. São 163 vagas para candidatos com nível superior.

Candidatos de ambos os sexos podem participar da seleção, contanto que atendam aos requisitos do Exército brasileiro, como idade máxima, por exemplo.

As inscrições ficam abertas até 14 de junho, com taxa de R$ 150. Mais informações estão disponíveis no site da Fundação Vunesp.

Cerimônia no Quartel-General do Exército, em Brasília. Exército está com concurso para curso de formação de 163 oficiais de saúde, destinadas aos cargos de médicos, farmacêuticos e dentistas - Divulgação/Exército

Das 163 vagas ofertadas, seis são destinadas à área de odontologia, cinco para farmácia e 41 para medicina sem especialidade, ou seja, para profissionais da área de clínica geral. Para essas vagas, a idade-limite é 32, completados até 31 de dezembro de 2024.

Já as demais 111 vagas são destinadas para médicos formados com especialidades, como cardiologista, infectologia, neurologia e psiquiatria. A idade-limite é 34 anos completados até 31 de dezembro de 2024.

Todas as especialidades podem ser consultadas no edital do concurso, disponível neste link.

A taxa de inscrição é única para qualquer cargo e é possível pedir isenção para candidatos inscritos no CadÚnico (Cadastro único) ou que sejam doadores de medula óssea.

O processo seletivo terá duas fases, ambas aplicadas em 14 de julho. A primeira será uma prova eliminatória e classificatória com questões de conhecimentos gerais. Já a segunda fase será com questões de conhecimentos específicos de cada área.

Após a conclusão do curso, o candidato será nomeado oficial do Exército Brasileiro, no posto de Primeiro-Tenente do Serviço de Saúde. O edital completo está disponível no site da Fundação Vunesp.