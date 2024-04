Lula recebe sindicalistas e discute 'papel social' da Petrobras no meio da crise

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reuniu neste sábado (6) com representantes de movimentos sociais. Um dos temas discutidos foi a Petrobras, mas não se falou da crise envolvendo o presidente da estatal, Jean Paul Prates, segundo o ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo.

Entre os movimentos presentes estava a FUP (Federação Única dos Petroleiros). A ideia é receber sugestões para o governo. O encontro ocorreu na Granja do Torto.

Lula em reunião com representantes da Federação Única dos Petroleiros na pré-campanha de 2022 - Divulgaçao - 29.mar.2022/ FUP (Federação Única dos Petroleiros)

A entidade debateu o que chama de papel social da Petrobras, a necessidade de acelerar os investimentos para que eles sejam entregues ainda neste mandato e também da ampliação do foco da companhia para se tornar um empresa de energia além do petróleo.

"Não se tratou de [crise na] Petrobras. Tratou-se da necessidade de fortalecer conteúdo nacional, de fortalecer a Petrobras", disse Macedo.

Prates e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, estão em crise aberta depois que o ministro criticou o presidente da estatal em entrevista à Folha.

Uma possibilidade estudada pelo presidente Lula é a substituição de Prates pelo atual presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante.

O entorno de Prates por sua vez vê uma crise fabricada e o presidente da companhia quer se reunir com Lula para viabilizar sua permanência no cargo.

Além da FUP, estavam presentes na reunião representantes de grupos religiosos, como os Evangélicos pela Democracia, da educação e sindicalistas.

Com os religiosos, disse Macedo, foi tratada a necessidade "de ter políticas públicas que possam alcançar a comunidade evangélica, católica, sobretudos as mães preocupadas com filhos vítima da violência nas periferias do país".

Macedo apontou ainda que a ideia é organizar periodicamente encontros como esse.