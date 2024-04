Mercados de petróleo e ações ignoram temores de guerra mais ampla após ataque de Irã a Israel

Houston, Nova York e Londres

Os mercados de petróleo e ações permaneceram estáveis na segunda-feira após o ataque militar do Irã a Israel, enquanto os traders ignoravam os temores de que o conflito pudesse se transformar em uma guerra em larga escala e limitar o fornecimento da região.

O petróleo Brent, referência internacional, caiu 1% para US$ 89,52 por barril na manhã de segunda-feira. O West Texas Intermediate, referência dos EUA, caiu 1,2% para US$ 84,63 por barril.

Motociclista fala ao telefone enquanto passa em frente a cartaz com mísseis iranianos em Teerã - Atta Kenare/AFP

A reação contida sugeriu que os mercados estavam apostando que as consequências do ataque seriam contidas, depois que o Irã afirmou considerar o assunto "concluído" e Washington buscou desescalar as tensões.

Os traders estavam ansiosos para ver como o mercado reagiria depois que a república islâmica lançou seu primeiro ataque a Israel a partir de seu próprio território no sábado.

Acompanhe as notícias econômicas O mercado financeiro em tempo real

Teerã enviou drones e mísseis ao estado judeu em retaliação a um suposto ataque israelense ao seu consulado em Damasco que matou vários comandantes militares.

Daniel Hynes, estrategista sênior de commodities do ANZ Bank, disse que o fato de os ataques terem sido bem anunciados aliviou as preocupações do mercado de petróleo. "Tivemos um aumento no preço do petróleo antes do fim de semana, então um prêmio de risco geopolítico já estava embutido antes deste evento", disse ele.

Os mercados de ações permaneceram estáveis. O índice Stoxx 600 da Europa ganhou 0,3%, impulsionado pelo bom desempenho dos grupos industriais e de consumo. O FTSE 100 de Londres, com forte presença no setor de energia, caiu 0,5%. O índice CSI 300 da China, com ações listadas em Xangai e Shenzhen, subiu 1,9% à medida que os investidores digeriam novas diretrizes do regulador de valores mobiliários do país. O índice Hang Seng de Hong Kong caiu 0,7% e o índice Topix do Japão recuou 0,5%.

O preço do ouro, um ativo de refúgio, subiu para US$ 2.355 a onça troy.

Calculadora dos combustíveis Use sempre na hora de abastecer seu carro É melhor abastecer com etanol ou gasolina? Ferramenta traz simulações de cerca de 700 veículos testados em parceria com o Instituto Mauá de Tecnologia

O presidente dos EUA, Joe Biden, instou Israel a adotar uma abordagem medida em sua resposta. O gabinete de guerra do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se reuniu no domingo, mas ainda não tomou uma decisão sobre como o país reagirá.

Especialistas alertaram que uma resposta severa de Israel poderia intensificar o conflito, restringindo o fornecimento de petróleo da região e elevando os preços. "Uma retaliação significativa de Israel poderia desencadear um ciclo de retaliação desestabilizador e elevar este conflito na escala de escalada", disse Helima Croft, chefe de estratégia global de commodities da RBC Capital Markets e ex-analista da CIA.

"Nesse cenário, acreditamos que o risco para o petróleo não é insignificante", acrescentou: "Embora o Irã não tenha a capacidade de fechar o Estreito de Ormuz, eles aparentemente mantêm a capacidade de replicar o playbook de 2019 atacando petroleiros, oleodutos e infraestrutura energética crítica."

Os preços do petróleo haviam subido para seu nível mais alto desde outubro nas últimas semanas após o ataque a Damasco, à medida que os mercados avaliavam o potencial de escalada do conflito que poderia afetar os suprimentos do Golfo.

Bob McNally, presidente da consultoria Rapidan Energy e ex-conselheiro de energia do presidente dos EUA George W. Bush, disse que as consequências do ataque iraniano ainda poderiam impulsionar os preços "para, se não além, de US$ 100 por barril".

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

"O mercado estava complacente em relação à expansão do conflito de Gaza para incluir o Irã e, portanto, um risco material para a produção e exportação de petróleo e gás natural liquefeito do Golfo Árabe", disse.

Uma exacerbada do conflito corre o risco de chocar um mercado de petróleo global já apertado, à medida que a demanda aumenta em grandes economias como EUA e China, enquanto os produtores da Opep+ restringem o fornecimento.

"Os EUA e a China correm o risco de perder com a expansão do conflito, pois isso impactaria significativamente as exportações de energia da região, o preço do petróleo e a economia global", disse Ayham Kamel, chefe de prática para a região do Oriente Médio e norte da África na consultoria Eurasia Group.

Reportagem adicional de William Sandlund em Hong Kong