Nome de Mercadante é citado no Planalto para Petrobras em meio à fritura de Prates

Brasília

Integrantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) passaram a cogitar, em conversas, a possibilidade de o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, vir a suceder o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, caso ele seja afastado do cargo.

De acordo com a colunista da Folha Mônica Bergamo, Prates pediu uma audiência com Lula para conversar sobre o bombardeio disparado contra ele por pessoas do próprio governo nos últimos dias.

Presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, em evento no Rio de Janeiro - Daniel Ramalho - 7.dez.23/AFP

Em entrevista concedida à Folha, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, reconheceu haver conflito entre seu papel e o do presidente da Petrobras, mas disse ver as divergências como salutares e não pessoais.

Segundo aliados, o próprio Lula já teria admitido em conversas a possibilidade de demissão do comandante da empresa, tendo Mercadante como uma das hipóteses para o lugar.

Contra a escolha, pesa uma possível reação negativa do mercado, além da necessidade de busca de um nome para o BNDES. Nelson Barbosa está sendo cotado para o posto.

Desde a crise dos dividendos extraordinários, Lula motiva Prates a resistir à fritura de adversários pelo cargo, enquanto pede que os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Silveira garantam mais atuação do governo na estatal.

Essa política de Lula abriu espaço para um processo de desgaste do atual presidente da companhia.

Prates defendia distribuir 50% dos recursos extraordinários, mas Silveira e o Conselho de Administração da estatal discordaram diante de discussões sobre o fôlego da companhia para investimentos —inclusive em energia limpa.

A decisão final de reter os recursos na empresa causou reação de investidores na bolsa e tirou bilhões em valor de mercado da companhia.

O assunto foi debatido nesta quarta-feira (3) pelo governo. O ministro Fernando Haddad (Fazenda) afirmou que foi acertado um cronograma para que informações sobre o plano de investimentos sejam disponibilizadas o quanto antes de modo a se chegar a uma definição.