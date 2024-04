Pantufas, moletom e peças velhas: a nova moda dos jovens chineses no trabalho

Seul | The New York Times

Quando o tempo esfriou em dezembro, Cindy Luo começou a usar seu pijama sobre um moletom com capuz no escritório. Vestir roupas de dormir aconchegantes para o trabalho se tornou um hábito e logo ela nem se preocupava em combinar as partes de cima e de baixo, escolhendo o que fosse mais confortável.

Alguns meses depois, ela postou fotos de si mesma com a hashtag "looks nojentos no trabalho" que se espalhou no Xiaohongshu, um aplicativo chinês semelhante ao Instagram.

Ela foi uma das dezenas de milhares de jovens trabalhadores na China a postar com orgulho fotos de si mesma aparecendo no escritório com macacões, calças de moletom e sandálias com meias. O visual de "acabei de acordar" era chocantemente casual para a maioria dos locais de trabalho chineses.

"Eu só quero vestir o que eu quiser", disse Luo, 30 anos, designer de interiores em Wuhan, uma cidade na província de Hubei. "Eu simplesmente não acho que vale a pena gastar dinheiro para se vestir para o trabalho, já que estou apenas sentada lá."

Uma foto fornecida por Dundun mostra a colega Cindy Luo, uma designer de interiores, trabalhando de pijama em Wuhan, China - NYT

Desafiar as expectativas de vestimenta adequada para o trabalho reflete uma crescente aversão entre os jovens da China a uma vida de ambição e esforço que marcou as últimas décadas.

À medida que o crescimento do país desacelera e as oportunidades promissoras diminuem, muitos jovens estão optando pelo "lie flat" (algo como fazer corpo mole, em português), uma abordagem contracultural para buscar uma vida fácil e descomplicada.

E agora até mesmo aqueles com empregos estáveis estão fazendo um protesto silencioso.

Os trajes intencionalmente sem graça se tornaram um movimento nas redes sociais quando um usuário chamado "Kendou S-" postou um vídeo no mês passado no Douyin, o serviço irmão chinês do TikTok. Ela exibiu seu traje de trabalho: um vestido de lã marrom fofo sobre calças de pijama xadrez com um casaco rosa-claro acolchoado e chinelos peludos.

No vídeo, ela disse que seu supervisor no trabalho lhe disse várias vezes que seus trajes eram "nojentos" e que ela precisava vestir roupas melhores "para cuidar da imagem da empresa".

O vídeo fez sucesso; recebeu mais de 735 mil curtidas sendo compartilhado 1,4 milhão de vezes. A hashtag "looks nojentos no trabalho" se espalhou por várias plataformas de mídia social chinesas e desencadeou uma competição de quem tinha o traje de trabalho mais repulsivo.

No Weibo, a versão chinesa do X, anteriormente Twitter, o tópico gerou centenas de milhões de visualizações e provocou uma discussão mais ampla sobre por que os jovens não estão dispostos a se vestir para o trabalho atualmente.

"É o progresso dos tempos", disse Xiao Xueping, psicóloga em Pequim. Ela disse que os jovens cresceram em um ambiente relativamente mais inclusivo do que as gerações anteriores e aprenderam a colocar seus próprios sentimentos em primeiro lugar.

Xiao disse que os trajes podem ser uma forma de protesto responsável, porque as pessoas continuam fazendo seus trabalhos. Também é um sinal de como os países reavaliam valores e prioridades quando atingem níveis mais altos de prosperidade.

O People’s Daily, o principal jornal do Partido Comunista no poder, criticou os jovens pelo "corpo mole" em um editorial de 2022, instando-os a continuar trabalhando duro.

Desde então, ecoa o conselho de Xi Jinping, líder da China, que instou os jovens a suportar dificuldades.

Mas o People’s Daily se absteve de repreender os jovens chineses por "serem feios" no trabalho. A publicação disse que a tendência era uma forma de autoironia e que era "desnecessário ampliá-la para se tornar um problema de princípio" desde que os funcionários se vestissem adequadamente e tivessem uma boa atitude no trabalho.

Trabalhar em casa durante a pandemia mudou a dinâmica do local de trabalho em todo o mundo. Nos Estados Unidos, muitas empresas enfrentaram resistência a um retorno ao escritório, e a ida ao escritório cinco dias por semana não é mais garantida em muitas empresas.

Após três anos vivendo sob as rígidas restrições da COVID na China, os funcionários chineses não se importam em ir ao escritório — mas muitos querem fazê-lo em seus próprios termos e em suas roupas confortáveis.

A maioria das respostas às postagens de "looks nojentos no trabalho" veio de mulheres. Na China, como em muitos lugares ao redor do mundo, as mulheres vivem com um padrão mais alto para a vestimenta de escritório, enquanto os trajes dos homens muitas vezes exigem menos investimento.

Para os quase exclusivamente homens oficiais de alto escalão do Partido Comunista Chinês, a escolha do que vestir é bastante simples — "ting ju feng", ou "estilo de escritório". É o visual sem graça e discreto de um típico burocrata de nível intermediário, um estilo preferido por Xi.

Uma colega de Joeanna Chen, tradutora de 32 anos em uma clínica de beleza em Hangzhou, postou fotos de seu guarda-roupa nas redes sociais com a legenda: "Adivinhe quanto tempo levará para o chefe falar com ela?" (A colega de Chen tinha permissão para postar as fotos.)

Chen estava usando um sobretudo amarelo-manga com capuz e um gorro de tricô branco que cobria suas orelhas. Em seus braços estavam coberturas de mangas azul e bege descombinadas adornadas com vacas. Ela usava calças pretas e meias xadrez rosa e azul com mocassins felpudos no estilo vovó.

Uma foto fornecida por Reene Liu mostra sua colega Joeanna Chen, tradutora em uma clínica de estética em Hangzhou, China, usando seu traje de escritório habitual - NYT

Chen disse que reconheceu que a roupa, seu traje de escritório habitual, não era muito estilosa, mas ela não se importava porque era confortável. As mangas foram feitas por sua avó. O suéter era uma peça herdada de sua mãe, e o chapéu pertencia a seu filho.

Ela disse que seu chefe uma vez pediu para ela vestir algo mais sexy para o trabalho, mas que ela ignorou o pedido. Além disso, pela primeira vez, ela começou a recusar tarefas de trabalho que não queria fazer.

Depois de passar por anos de bloqueios imprevisíveis, quarentenas e medo de ficar doente durante a pandemia, Chen disse que tudo o que ela queria agora era viver o momento com um emprego estável e uma vida pacífica. Ela não está preocupada com promoções ou avanços.

"Apenas seja feliz todos os dias e não se imponha coisas", ela disse.

Para Jessica Jiang, 36 anos, que trabalha em vendas de comércio eletrônico em uma empresa de roupas em Xangai, seu "look nojento" é mais sobre seu cabelo bagunçado e falta de maquiagem.

Jiang disse que não tinha tempo suficiente de manhã para se arrumar por causa de sua viagem de uma hora. Ela disse que se vestia jogando roupas aleatoriamente. Em um dia recente, o resultado foi um suéter que era muito curto para cobrir sua blusa térmica.

"Todos estão focados em seu trabalho — ninguém se importa em se vestir bem", disse Jiang. "É bom o suficiente apenas fazer o trabalho."

Mas Lulu Mei, 30 anos, uma funcionária de banco na cidade oriental de Wuhu, disse ter que usar um uniforme todos os dias: um blazer azul-marinho, calças combinando e uma camisa clara de botão.

Ela disse que sem a exigência, ela também poderia eventualmente parar de se vestir bem porque "todo trabalho é cansativo".