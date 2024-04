Funcionário que optar só por home office não será promovido na Dell, diz site

São Paulo

A fabricante de computadores Dell não irá promover funcionários que optarem apenas pelo home office, segundo reportagem do site americano Business Insider.

Em fevereiro deste ano, a companhia estabeleceu como necessária a presença no escritório ao menos três vezes por semana. Ainda é possível permanecer no formato 100% remoto, mas com punições.

Logo da fabricante de computadores Dell; segundo a revista Business Insider, a companhia não irá promover quem continuar 100% de home office - Andrew Kelly/REUTERS

Quem continuar no home office todos os dias da semana não estará apto a promoções ou troca de cargos, de acordo com a reportagem publicada no site americano em março deste ano.

"Para membros de equipes remotas, é importante compreender as vantagens e desvantagens: o avanço na carreira, incluindo a candidatura a novas funções na empresa, exigirá que um membro da equipe seja reclassificado como híbrido no local", diz documento interno da companhia ao qual a revista teve acesso.

Procurada pela Business Insider, a empresa de atuação global disse que "conexões pessoais combinadas com uma abordagem flexível são essenciais para impulsionar a inovação e a diferenciação de valor".

Ainda segundo a reportagem, os funcionários da Dell estariam condenando a nova política internamente, já que muitos moram a horas de viagem dos escritórios, até mesmo em outros estados.

Para alguns deles, a nova regra seria uma forma de a companhia forçar pedidos de demissão, em meio à uma série de desligamentos no setor de tecnologia.

Segundo dados da Bloomberg, a Dell demitiu 13 mil funcionários no último ano fiscal.

"Ao longo do ano fiscal de 2024, continuamos a tomar certas medidas para reduzir custos. Apesar dessas decisões difíceis, continuamos com esforços concentrados para capacitar nossos funcionários e atrair, desenvolver e reter talentos", disse a companhia ao comentar os números que apontam uma queda nas vendas de computadores.