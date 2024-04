Terremoto em Taiwan para produção de chips e analistas alertam para impacto global

Bloomberg

O mais forte terremoto que atingiu Taiwan em 25 anos derrubou dezenas de prédios no lado leste da ilha, matando pelo menos nove pessoas e interrompendo a produção de semicondutores em algumas das principais fabricantes de chips do mundo.

Como principal produtora dos semicondutores avançados, Taiwan é de extrema importância para a economia global. Qualquer dano causado pelo terremoto está sendo observado de perto quanto aos possíveis efeitos na produção de tecnologia, uma vez que a ilha representa mais da metade do mercado global de laptop, placas-mãe e dispositivos de rede.

Analistas ouvidos pela agência Bloomberg destacam que alguns chips de ponta precisam de operações ininterruptas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Assim, a interrupção das operações nas áreas industriais do norte de Taiwan pode significar que alguns chips em produção podem ter sido danificados.

Prédio danificado em Hualien, depois que um grande terremoto atingiu o leste de Taiwan - AFP

A principal empresa do país, a TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.) — maior fabricante de chips do mundo — disse após o terremoto que havia retirado alguns funcionários de seus centros de produção.

A empresa, fornecedora de chips para a Apple e Nvidia, ainda está avaliando o impacto e todos os seus funcionários estão seguros, disse uma porta-voz.

A United Microelectronics Corp disse que evacuou algumas instalações em Hsinchu e Tainan, cidades no lado oeste de Taiwan. Ela interrompeu as operações de algumas máquinas de fabricação de chips e disse que está trabalhando para colocar essas máquinas online novamente. O presidente e CEO da Acer, Jason Chen, disse que não houve impacto significativo nas operações.

A reação do mercado ao terremoto foi relativamente contida. O índice de ações Taiex caiu até 1% antes de reduzir as perdas, acompanhando as do índice MSCI Ásia-Pacífico.

As ações da TSMC e UMC caíram cerca de 1% ou mais. O dólar local permaneceu estável, negociando sem variação em relação ao dólar americano.

Terremoto

O terremoto ocorreu às 7h58 da manhã de quarta-feira, horário local, e teve magnitude de 7,4, conforme o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que localizou o epicentro perto da cidade oriental de Hualien.

Os tremores foram sentidos até o Japão e a China. Pelo menos nove pessoas foram mortas, 934 ficaram feridas e 56 permanecem presas, segundo o Centro de Operações de Emergência Central de Taiwan. Mais de duas dezenas de prédios desabaram.

O terremoto ocorreu logo antes do início de um feriado de quatro dias em Taiwan em observação ao Qingming, durante o qual as famílias visitam os túmulos de seus ancestrais. Milhares de pessoas normalmente viajam para suas cidades natais durante o período.

A maior parte dos danos parecia estar concentrada em ou perto de Hualien, um condado com cerca de 300 mil habitantes, a aproximadamente 200 quilômetros a sudeste da capital Taipei.

A principal rodovia de Hualien para Yilan - um condado a cerca de meio caminho de Taipei - foi interrompida, disse o Ministério da Agricultura, acrescentando que começou a oferecer ajuda aos agricultores devido ao aumento previsto nos custos de envio.

Imagens da emissora local TVBS mostraram prédios parcialmente desabados na cidade de Hualien. A agência de notícias oficial de Taiwan, Central News Agency, relatou que duas casas haviam inclinado e pessoas estavam presas na área. As autoridades locais também anunciaram planos de fechar escritórios e escolas na quarta-feira.

Réplicas também puderam ser sentidas em Taipei, fazendo prédios tremerem. O sistema de metrô da capital retomou a operação no meio da manhã após uma breve suspensão anterior.

Leia mais Aumento da produção de chips nos EUA enfrenta obstáculos após queda na demanda

As operações das usinas nucleares permaneceram normais e a distribuição de energia foi estabilizada, de acordo com o fornecedor de energia da ilha. A Administração de Aviação Civil disse que nenhum voo foi impactado.

Novos terremotos de magnitude superior a 6 são esperadas nas próximas semanas, de acordo com Ma Kuo-fong, pesquisadora distinta do Instituto de Ciências da Terra da Academia Sinica em Taiwan. O impacto desses tremores é esperado ser "moderado" em comparação com o evento principal, disse ela.

O terremoto inicial provocou temores de ondas gigantes em Taiwan e partes da China e do Japão. Residentes na prefeitura sudoeste de Okinawa, no Japão, foram instados a evacuar devido a um tsunami esperado com até 3 metros de altura, de acordo com a Agência Meteorológica do Japão.

Os alertas de tsunami foram eventualmente reduzidos, com o de Okinawa rebaixado para um aviso. As interrupções ainda eram sentidas na área, com a Japan Airlines e a All Nippon Airways redirecionando voos com destino a Okinawa. A ANA disse que cancelou 13 voos afetando mais de 2.600 passageiros.

Leia mais Malásia: o país que saiu ganhando na guerra dos chips entre EUA e China

O terremoto foi sentido em partes da China, incluindo Xangai e Guangdong, disseram pessoas na plataforma social chinesa Weibo. A segunda maior economia do mundo fechou algumas linhas ferroviárias nas províncias de Fujian e Jiangxi, informou a emissora estatal China Central Television.

O escritório do governo chinês responsável pelos assuntos relacionados a Taiwan também disse estar muito preocupado com o terremoto e estava disposto a oferecer assistência de socorro em caso de desastre. Pequim reivindica Taiwan como parte de seu território, embora a ilha se governe como uma democracia. A contenda sobre seu status é um importante ponto de conflito geopolítico entre a China e os EUA.