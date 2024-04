Veja como conseguir o auxílio-doença do INSS após acidente de trabalho

São Paulo

Pago pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), o auxílio-doença acidentário é um benefício devido ao profissional que sofre um acidente de trabalho ou tem uma doença ocupacional que lhe deixa incapacitado para o trabalho, fazendo-o ficar afastado de suas atividades profissionais por mais de 15 dias.

Neste caso, o trabalhador não tem a necessidade de cumprir os 12 meses de carência exigidos para o auxílio-doença comum.

O pedido do benefício foi facilitado pelo INSS após a publicação da lei 14.724, de 2023, que instituiu o Programa de Enfrentamento à Fila da Previdência Social, regulamentou o uso da telemedicina e do Atestmed e estendeu perícia remota e a análise documental para o BPC (Benefício de Prestação Continuada) da pessoa com deficiência.

Segundo a advogada Priscila Arraes Reino, do escritório Arraes & Centeno, uma das maiores ampliações trazidas pela lei de 2023 foi a permissão de que a CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) possa ser emitida por outro órgão trabalhista que não somente a empresa.

"Antes, só se aceitava afastamento por doença ocupacional ou acidente de trabalho se tivesse comunicação de acidente de trabalho da empresa", diz.

Agora, órgãos como sindicato da categoria e outros podem emitir o comunicado. Segundo ela, essa comunicação de acidente de trabalho por outros autores que não a empresa é muito importante.

"Permite que trabalhadores tenham acesso ao benefício por incapacidade acidentário sem a necessidade de depender da emissão da comunicação de acidente de trabalho pelo empregador. Então, nesse ponto é muito favorável."

Outra alteração foi o tempo de afastamento, que poderá ser de até seis meses em pedidos feitos online, por meio do Atestmed, sistema da Previdência Social que garante o benefício por incapacidade por meio de pedido pela internet, com o envio apenas o atestado médico, sem necessidade de perícia presencial.

Priscila vê apenas um lado negativo, que é a impossibilidade de pedido de prorrogação desse benefício ao final do atestado. Segundo ela, em alguns casos, o segurado terá que esperar 15 dias do final do afastamento para fazer um novo pedido.

"A pessoa não pode pedir prorrogação e não pode retornar ao trabalho, em tese, porque ela está incapacitada ainda."

A advogada afirma que há um caminho. Segundo ela, nestes casos, a dica é fazer o pedido de prorrogação não pelo Atestmed, mas com agendamento de perícia. Essa solicitação também deve ser realizada 15 dias antes do fim do afastamento, caso o trabalhador ainda esteja incapacitado para o trabalho.

"Porque aí você não deixa a pessoa descoberta, não fica um período fora do pagamento e a pessoa não fica perdida. É uma maneira de resolver o problema."

Fora isso, o INSS pode acionar o empregador para receber de volta aquilo que gastou com esse trabalhador que ficou afastado, recebendo benefício por incapacidade temporária acidentária.

Quem tem direito ao auxílio-doença por acidente de trabalho?

Não são todos os segurados do INSS que possuem direito ao benefício por incapacidade temporária.

Possuem direito de acesso ao benefício na modalidade acidentária o empregado CLT, doméstico, avulso ou segurado especial.

É necessário que esse trabalhador cumpra os seguintes requisitos juntos:

Ter qualidade de segurado, ou seja, todos os filiados ao INSS que fazem as contribuições.

Esteja incapacitado para o trabalho habitual por mais de 15 dias em decorrência de uma doença ocupacional, acidente de trabalho ou acidente de trajeto.

O segurado não terá direito a receber o auxílio se a doença que provocou o pedido for anterior ao início da contribuição com o INSS. O pedido só pode ser feito se houver um agravamento do quadro nestes casos.

Como solicitar o serviço?

O pedido é iniciado totalmente pela internet, não é preciso ir ao INSS, porém, durante a análise, a pessoa poderá ser chamada para perícia médica.

Pelo site

Acesse www.meu.inss.gov.br Na página inicial, vá em "Entrar com gov.br" Depois, informe o CPF e clique em "Continuar" Na página seguinte, digite a senha e vá em "Entrar" Na página inicial, clique em "Pedir Benefício por Incapacidade"

Pelo app

Abra o aplicativo Meu INSS, disponível na App Store e Play Store Clique em "Entrar com gov.br" Informe o CPF e vá em "Continuar", depois, digite sua senha e vá em "Entrar" Na página inicial, vá em "Pedir Benefício por Incapacidade"

Por telefone

Ligue para o telefone 135

Para acompanhar e receber a resposta do seu processo

Entre no Meu INSS, tanto pelo site como aplicativo

Clique no botão "Consultar Pedidos"

Encontre seu processo na lista

Para ver mais detalhes, clique em "Detalhar''

É possível fazer o pedido sem a perícia presencial?

O auxílio não está sendo liberado sem exame no INSS. A solicitação é feita pelo Meu INSS, também pelo site ou aplicativo.

Após entrar com o número do CPF e a senha do gov.br no Meu INSS, faça este passo a passo:

Clique na opção "Pedir benefício por incapacidade" e depois em "Benefício por incapacidade temporária (auxílio-doença)", e vá em "Ciente". Se você for pedir a renovação, selecione "Perícia de prorrogação e transformação de espécie" Preencha os campos com as informações solicitadas pelo programa e clique em "Avançar" Escolha a unidade onde quer que seja realizada a perícia médica e clique em "Avançar" Escolha a data para agendar a perícia Preencha o formulário, verifique se suas informações estão corretas e clique em "Confirmar" Irá aparecer o Comprovante do Requerimento. Imprima ou salve este documento, pois ele tem o número do protocolo

Qual é o valor pago?

O valor pago pelo INSS é o mesmo nos dois tipos de auxílio-doença. É preciso fazer dois cálculos. O primeiro considera a média salarial do segurado, levando em conta as contribuições desde julho de 1994.

O instituto, então, divide a média pelo número de meses com pagamentos feitos ao INSS. Esse resultado deve ser multiplicado por 0,91, pois o auxílio-doença paga 91% da média salarial.

O outro cálculo considera a média dos últimos 12 meses de contribuição. Ele soma os repasses do período e divide por 12.

O menor valor entre as duas opções será o valor do auxílio doença pago pelo INSS.

Se o auxílio for acidentário, não há período mínimo de pagamentos ao INSS para ter direito ao benefício, ou seja, um trabalhador que acaba de ser contratado, pode receber o benefício.

Se o pagamento demorar a sair, o beneficiário também deve receber os atrasados. O prazo para pagar os retroativos começa a contar desde a data do início da incapacidade.