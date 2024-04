Veja quem é quem no conselho de administração da Vale

Rio de Janeiro

O conselho de administração da Vale é composto por 13 membros, mas ficou com apenas 12 integrantes após renúncia de José Luciano Penido, que criticou a solução negociada para a transição no comando da companhia.

Entre os membros atuais, cinco são ligados a acionistas relevantes: dois à Previ, que gere a aposentadoria dos funcionários do Banco do Brasil; um à japonesa Mitsui; um ao Bradesco e um à Cosan, do empresário Rubens Ometto.

Membros do conselho de administração da Vale

A Vale é uma companhia sem controlador definido e, por isso, tem um grande número de conselheiros independentes, apoiados por grandes investidores institucionais.

Veja quem é quem no colegiado que decide a estratégia da mineradora.

Daniel Stieller, presidente do conselho

Indicado pela Previ, fez carreira no Banco do Brasil, chegando a presidir a fundação no governo Jair Bolsonaro (PL). Está no conselho da mineradora desde novembro de 2021.

Marcelo Gasparino, vice-presidente do conselho

Advogado com participação em conselho de grandes empresas, como Petrobras e Eletrobras. É ligado ao banqueiro Juca Abdalla, do banco Clássico, e professor da Fundação ENÁ – Escola de Governo, para certificação de administradores de empresas estatais e sociedades de economia mista.

André Viana Madeira

Representa os funcionários da Vale no conselho de administração. Preside o sindicato Metabase, que representa trabalhadores da mineradora, de Itabira (MG) e região.

Fernando Buso Jorge Gomes

Indicado pelo Bradesco. Preside a Bradespar, a empresa de participações do banco. Foi diretor da Valepar, holding que controlava a mineradora antes do fim do acordo de acionistas que a transformou numa empresa sem controlador definido.

João Luis Fukunaga

Indicado pela Previ, é funcionário de carreira do Banco do Brasil. Em fevereiro de 2023, foi indicado pelo governo Lula a presidir a fundação que rege as aposentadorias dos funcionários do Banco do Brasil. Dirigiu o sindicato dos bancários de São Paulo.

Shunji Komai

É vice-presidente das operações brasileiras da Mitsui, sócia da Vale responsável por sua indicação ao conselho. Tem carreira na companhia japonesa, que é também uma grande cliente da mineradora brasileira.

Luiz Henrique Guimarães

Indicado pela Cosan, empresa que preside desde 2020. Passou os últimos anos em posições de liderança no conglomerado de Rubens Ometto, tendo presidido a Raízen e a distribuidora de gás canalizado Comgás.

Douglas James Upton

Conselheiro independente, foi sócio, diretor e analista no The Capital Group, gestora de fundos de investimentos com participação relevante na Vale. Fez carreira no mercado financeiro, com passagem por bancos como JP Morgan e HSBC.

Manuel Oliveira

É o líder dos conselheiros independentes. Fez carreira no setor de mineração, em empresas como Anglo American e De Beers. Participa de conselhos de administração de outras empresas internacionais do setor.

Paulo Hartung

Conselheiro independente, foi governador do Espírito Santo, estado em que a Vale tem importantes instalações, entre 2015 e 2018. É presidente do IBÁ (Indústria Brasileira de Árvores), associação que reúne a cadeia produtiva de árvores plantadas para fins industriais.

Rachel Oliveira Maia

Conselheira independente, é fundadora e presidente da RM Consulting, especializada em sustentabilidade e lideranças. Participa do conselho de outras grandes empresas, como Banco do Brasil e CVC Corp.

Vera Marie Inkster

Conselheira independente, é graduada em administração de empresas e tem carreira no setor de mineração. É diretora da Lucara Diamond, produtora independente de diamantes em Botswana.