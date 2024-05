Bolsa sobe e dólar cai com balanços corporativos e Selic em foco

São Paulo

A Bolsa brasileira operava em alta nos primeiros negócios desta terça-feira (7), com investidores digerindo balanços corporativos relevantes, como o do Itaú Unibanco, e ajustando posições para a decisão do BC (Banco Central) sobre a taxa Selic.

Às 10h38, o Ibovespa avançava 0,58%, aos 129.200,81 pontos. O dólar, no mesmo horário, caía 0,28%, cotado a R$ 5,059 na venda.

O Copom (Comitê de Política Monetária) do BC se reúne nesta terça para decidir sobre o patamar da taxa básica de juros do país, e a resposta sobre o tamanho do corte —se 0,5 ponto percentual, se 0,25— sairá no final da tarde da quarta-feira.

O mercado segue cauteloso quanto ao anúncio. A expectativa é que o Comitê comece a desacelerar o ritmo de cortes na Selic diante de um cenário incerto, tanto aqui quanto no exterior.

REUTERS

Por cinco reuniões seguidas, o entendimento entre o Comitê foi unânime no corte de 0,5 ponto percentual. Hoje, a taxa está em 10,75% ao ano. E, em março, sinalizou que iria repetir a intensidade da redução na reunião de maio, "em se confirmando o cenário esperado".

Mas a análise é que dificilmente os nove integrantes do colegiado anteviram que a inflação dos Estados Unidos fosse ficar acima do esperado em março, tampouco que o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fosse mudar a meta fiscal de 2025 no último mês.

O cenário impulsionou o dólar, que bateu R$ 5,27 em abril, o que tende a pressionar a inflação. Além disso, a baixa taxa de desemprego e a alta na geração de vagas formais, em meio ao aumento real de renda, podem impactar os preços.

Agora, investidores se dividem sobre qual será o tamanho do corte na taxa Selic: se 0,50 ponto percentual, se 0,25.

No Boletim Focus desta segunda, economistas ouvidos pelo BC projetam um corte de menor magnitude nesta semana. As estimativas foram elevadas para 10,50% ao final de maio, interrompendo uma sequência de 38 semanas em 10,25%.

Na cena corporativa, balanços de grandes empresas também ganham o foco. O Itaú Unibanco, cujos papéis rondavam estabilidade na abertura da Bolsa, apresentou crescimento de 15,8% no lucro líquido do 1º trimestre, batendo R$ 9,77 bilhões.

Já o dólar vinha em linha com o alívio externo sobre as perspectivas de afrouxamento monetário nos Estados Unidos.

"A gente ainda está num cenário de definição, de certa forma, depois daquela alta forte (do dólar) que a gente teve no final do mês de abril", disse Thiago Lourenço, operador da Manchester Investimentos.

Ele destacou um movimento de correção nos mercados desde que o dólar saltou para os picos do ano no mês passado, mas ponderou que o dólar tem encontrado uma certa resistência para continuar caindo.

"A gente tem que acompanhar o decorrer das próximas informações co m relação à política monetária nos Estados Unidos, isso deve definir como vai ficar a dinâmica de preços", acrescentou Lourenço.

Um relatório do mercado de trabalho dos EUA mais fraco do que o esperado na semana passada alimentou as apostas de que o banco central dos EUA afrouxará a política monetária ainda este ano, com os operadores prevendo cerca de dois cortes nos juros até o final de 2024.

Antes dos dados de emprego, a visão era bem mais pessimista, com previsão de apenas um ajuste nos juros --e com parte dos mercados até descartando alterações na política monetária.

Na segunda (6), em sessão pouco volátil, o dólar fechou com leve alta de 0,08%, cotado a R$ 5,0741.

O Ibovespa, por outro lado, apresentou ganhos no início do pregão e perdeu força ao longo do dia. O principal índice da Bolsa brasileira fechou com recuo de 0,03%, aos 128.465,69, praticamente sem alterações em relação à sexta-feira passada.

(Com Reuters)