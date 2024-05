Bezerra filha de vaca mais cara do mundo é leiloada por R$ 3 mi; renda vai para vítimas do RS

Ribeirão Preto

Uma bezerra a nascer filha da vaca Viatina-19 FIV Mara Móveis, a mais cara do mundo, foi leiloada na noite desta quarta-feira (15) por R$ 3 milhões. A renda será revertida às vítimas da tragédia que destruiu cidades no Rio Grande do Sul.

A comercialização foi o principal lote do 1º Leilão Agro Solidário, realizado em Londrina (PR) pelo Programa Leilões e Parceria Leilões, no Canal Rural. O locutor Galvão Bueno conduziu o leilão da prenhez. A expectativa é de que a bezerra, que está sendo gestada por uma "barriga de aluguel", nasça em dezembro.

Vaca Viatina-19 FIV Mara Móveis, cujo valor de mercado é de R$ 20,9 milhões - Divulgação

O valor de R$ 3 milhões foi ofertado pelo Condomínio Família Nelorista, formado por uma série de pecuaristas e empresas do setor, e será pago em 30 parcelas de R$ 100 mil (entrada + 29 prestações).

A prenhez foi oferecida pela Casa Branca Agropastoril, Agropecuária Napemo e Nelore HRO, que compartilham a posse da vaca.

Viatina-19 entrou para o Guinness, o livro dos recordes, como a vaca mais valiosa do mundo após ter um terço de seus direitos negociados num leilão em 16 de junho do ano passado em Arandu (SP) por R$ 6,993 milhões. Isso significa que o valor total da vaca pode chegar a cerca de R$ 21 milhões (R$ 21,72 milhões, corrigidos pela inflação).

A última aspiração feita no animal, para que depois seja feita a seleção de embriões, foi comercializada por R$ 1,5 milhão. "Viatina-19 é o maior fenômeno da história do nelore. O Brasil tem o maior rebanho do mundo, é o maior exportador de proteína animal", disse Galvão ao iniciar o leilão.

Animais como Viatina-19 são extremamente valorizados no mercado por terem consistência genética, pedigree consagrado e características produtivas que vão se refletir no campo.

O objetivo do melhoramento genético é que o animal transfira a genética aos seus descendentes e que eles produzam mais carne em menos tempo e menor espaço, o que significa maior lucratividade aos pecuaristas.

Foi justamente o que ocorreu com o animal: nos 12 meses que antecederam o leilão em Arandu, a vaca resultou em negócios que alcançaram mais de R$ 7 milhões, em valores atualizados. Viatina-19 tinha a posse dividida entre a Casa Branca e a Napemo, que resolveram comercializar um terço do animal no leilão e passaram a ter a HRO como sócia.

A disputa da noite desta quarta foi aberta com parcela de R$ 10 mil e rapidamente o valor avançou, até chegar aos R$ 100 mil numa disputa de pouco mais de 20 minutos. Outras prenhezes também foram negociadas, com valores totais que superaram os R$ 100 mil.

Ainda foram leiloados itens como um busto de Ayrton Senna (1960-1994) e camisas de futebol, como uma da seleção brasileira autografada por Neymar. Uma pintura de 20 cm x 30 cm de Viatina-19 também foi leiloada por R$ 90 mil.

Os valores arrecadados serão destinados ao Instituto Desenvolve Pecuária, do Rio Grande do Sul.

Os leilões de gado de elite têm apresentado forte crescimento nos últimos anos no país. Em Uberaba (MG), os leilões e shoppings de animais vinculados à Expozebu, principal evento da pecuária nacional, bateram recorde com R$ 184,28 milhões arrecadados com as vendas de 1.491 animais, ante os R$ 142 milhões do ano passado (R$ 147,24 milhões, corrigidos pela inflação).