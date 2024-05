Criação de cidade utópica de bilionários na Califórnia poderá ser decidida nas eleições

Bloomberg

Um grupo apoiado por investidores do Vale do Silício com o objetivo de construir uma cidade do zero na Califórnia, nos Estados Unidos, conseguiu apoio suficiente dos residentes para colocar uma medida-chave de mudança de zoneamento na cédula eleitoral das eleições de novembro do país.

A campanha disse na terça-feira (30) que ultrapassou as 13 mil assinaturas necessárias, obtendo o endosso de mais de 20 mil residentes do Condado de Solano, uma comunidade em grande parte agrícola localizada a nordeste de San Francisco.

A iniciativa, se aprovada pelos eleitores do condado, abriria caminho para o início da construção da cidade ao revogar leis restritivas de zoneamento da década de 1980, que limitam o loteamento fora das cidades já existentes.

Terra que foi comprada pelo Flannery Associates, grupo por trás do California Forever - Justin Sullivan - 29.ago.2023/Getty Images via AFP

"Esse número reflete a amplitude e a profundidade do apoio ao East Solano Plan em todo o Condado de Solano, de pessoas de todas as esferas da vida, de todas as partes do condado", disse Jan Sramek, ex-trader do Goldman Sachs que é o fundador e CEO da empresa por trás do projeto, California Forever.

A medida proposta para estar na cédula de votação inclui mudanças de zoneamento para permitir o loteamento de 70 quilômetros quadrados para a nova cidade, que espera abrigar 50 mil residentes.

Com apoiadores incluindo o ex-presidente da Sequoia Capital, Michael Moritz, e a investidora de impacto social Laurene Powell Jobs, Sramek e sua equipe dizem estar em missão para amenizar a crise habitacional da Califórnia e restaurar a era dos centros urbanos caminháveis, que foi perdida para o surgimento dos subúrbios e da cultura americana voltada para os carros.

O anúncio de terça-feira em um evento em Vallejo é um marco significativo para uma campanha que tem sido marcada por controvérsias desde o início.

Desde que foi revelado ao público, o projeto secreto enfrentou críticas ferozes de moradores locais, agricultores e políticos que acusaram Sramek e seus apoiadores de usar táticas de intimidação para adquirir as terras necessárias para construir o empreendimento.

Muitos residentes expressaram preocupações sobre o futuro dos agricultores da comunidade e o impacto do projeto sobre o meio ambiente. E, nos últimos meses, a campanha tem sido mais examinada depois que autoridades do condado disseram que alguns residentes que assinaram a petição da cédula se sentiram confusos ou enganados sobre o que haviam assinado.

Imagem aérea de fazenda comprada pelo grupo por trás do California Forever perto de Rio Vista, na Califórnia - Justin Sullivan - 29.ago.2023/Getty Images via AFP

Outro obstáculo envolveu a segurança em torno da Base Aérea de Travis, embora autoridades militares tenham dito no início deste ano que suas preocupações foram resolvidas.

Se a medida for aprovada em novembro, Sramek disse que ajudará a gerar milhares de novos empregos para os residentes, estimulará a construção de moradias acessíveis e criará uma comunidade densa e verde em um estado que luta para amenizar uma crise habitacional que excluiu a maioria dos californianos da compra de uma casa.

Completar o projeto na região entre a San Francisco Bay Area e a capital da Califórnia, Sacramento, pode levar até 50 anos.

"Estamos aqui porque acreditamos no Condado de Solano", disse Sramek. "Queremos acabar com essas longas viagens de ida e volta e ter empregos bem remunerados aqui perto."