Futuros de trigo, soja e milho nos EUA ampliam alta com volatilidade climática global

Os futuros do trigo, soja e milho nos Estados Unidos dispararam para máximas de vários meses nesta segunda-feira (6), na esteira de preocupações com um clima potencialmente prejudicial às safras no Brasil e Rússia.

O contrato julho do trigo na CBOT (bolsa de Chicago) fechou em alta de US$ 0,26 (R$ 1,32), a US$ 6,48 (R$ 32,82) por bushel (27,2 kg), após subir a US$ 6,50 (R$ 32,66), seu nível mais alto desde dezembro.

O contrato julho do milho na CBOT terminou com alta de US$ 0,87 (R$ 4,43), a US$ 4,69 (R$ 23,75) por bushel, atingindo seu ponto mais alto desde janeiro, enquanto o julho da soja subiu US$ 0,33 (R$ 1,67), a US$ 12,48 (R$ 63,20) por bushel, também atingindo um pico de quatro meses.

Plantações de soja no alto da Chapada Gaúcha, MG, no limite do Parque Nacional Grande Sertão Veredas. - Lalo de Almeida - 02.dez.21/Folhapress

O aumento do trigo foi impulsionado pelas condições climáticas voláteis na Rússia, incluindo a seca no sul do país e geadas em maio em algumas áreas.

A consultoria Ikar afirma ter reduzido sua previsão para maior exportador mundial de trigo na semana passada.

Enquanto isso, a perspectiva para a safra de soja no Rio Grande do Sul está se deteriorando após chuvas torrenciais inundarem campos, restando cerca de um quarto dos grãos para a colheita.

As fortes chuvas também poderão reduzir os volumes de milho do Estado e afetar ainda mais a oferta sul-americana após reduções nas estimativas da safra argentina.

Os traders de grãos ainda monitoravam o progresso do plantio de milho e soja no Meio-Oeste dos EUA em meio a períodos de clima adverso, disse Bill Lapp, presidente da Advanced Economic Solutions.