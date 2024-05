Justiça britânica decide que Craig Wright não é Satoshi Nakamoto, criador do bitcoin

Londres | The New York Times

Durante grande parte de sua existência, a empresa de criptomoedas nChain era governada por uma regra de ouro da política de escritório: não era uma boa ideia desafiar Craig Steven Wright, seu CSO (diretor de pesquisas).

Nos escritórios da nChain em Londres, Wright, cientista da computação australiano, era tratado como uma espécie de rei filósofo. Ele usava ternos de três peças e dirigia uma Lamborghini. Um gerente gravava os devaneios de Wright sobre assuntos técnicos obscuros e compartilhava as gravações com uma equipe de pesquisadores, que eram instruídos a transformar seus pensamentos em patentes.

Em 2017, o funcionário Martin Sewell circulou um memorando cético documentando erros técnicos em uma série de artigos que Wright publicou. Um gerente chamou Sewell em seu escritório e disse que ele tinha que parar.

A deferência a Wright "era apenas um acordo extraordinário", lembrou Sewell. "Como se ele fosse uma espécie de deus de tudo."

O cientista da computação Craig Wright - Hannah McKay - 5.fev.2024/Reuters

De fato, a autoridade de Wright se baseava em uma reivindicação de uma espécie de significado divino —que ele era o misterioso criador do bitcoin, a criptomoeda original.

Em 2008, uma pessoa usando o pseudônimo Satoshi Nakamoto publicou um white paper explicando o básico do bitcoin, uma ideia inteligente que eventualmente se tornou a base de uma indústria de vários trilhões de dólares.

Então, tão abruptamente quanto ele havia surgido, ele desapareceu. Satoshi, conhecido por seu primeiro nome, controla cerca de 1,1 milhão de bitcoins, um tesouro de US$ 75 bilhões (R$ 383 bilhões) que permanece intocado há mais de uma década.

O mistério da identidade de Satoshi há muito tempo obcecou os especialistas em criptomoedas. Vários candidatos foram propostos como possíveis Satoshis, apenas para negarem qualquer papel na criação do bitcoin.

Wright, por outro lado, fez esforços extraordinários para provar que é Satoshi. Ele se apresentou como o inventor do bitcoin em entrevistas e postagens nas redes sociais.

Em processos judiciais realizados em três países, ele afirmou que escreveu o white paper original. Depois que uma personalidade de criptomoedas de pequeno porte desafiou suas afirmações em 2019, Wright o processou por difamação no Reino Unido.

Ele seguiu com um processo agressivo contra desenvolvedores de software que trabalhavam para melhorar o código do bitcoin, acusando-os de violar seus direitos de propriedade intelectual.

Wright, 53, tinha interesse financeiro em sufocar o trabalho deles: ele e um magnata das apostas se uniram para promover uma moeda digital alternativa que afirmavam ser uma versão pura e não corrompida do bitcoin, com melhores aplicações práticas.

Este ano, o preço do bitcoin disparou para uma alta recorde. Mas a indústria de criptomoedas ainda está manchada por uma série de escândalos financeiros recentes que custaram bilhões aos investidores. O mistério de Satoshi é o último vestígio de uma época mais inocente em sua história.

Representações da criptomoeda bitcoin - Ozan Kose/AFP

A reivindicação de Wright ao domínio de Satoshi não era apenas uma estratégia legal antagonista: era uma ameaça à pureza desse mito fundador. Este ano, várias das empresas de cripto mais poderosas se mobilizaram para impedir que Wright movesse ações.

Um grupo influente liderado pela Coinbase, a maior corretora dos EUA, e pela Block, uma empresa fundada pelo criador do Twitter, Jack Dorsey, o levou a julgamento em Londres.

Eles buscavam uma declaração judicial: talvez nunca saibamos com certeza quem inventou o bitcoin, mas não foi Craig Wright.

Salvação financeira

Muito do que se sabe sobre Satoshi Nakamoto vem de centenas de mensagens que ele trocou com colaboradores iniciais, incluindo Gavin Andresen, um desenvolvedor de software americano que ajudou a promover o bitcoin na imprensa.

Em emails e postagens em fóruns, Satoshi escreveu sobre seu compromisso com a privacidade e suas frustrações com o establishment financeiro, revelando pouco sobre seu passado. Então, em 2011, Satoshi ficou em silêncio. Nos anos seguintes, sua identidade se tornou uma obsessão da indústria de tecnologia.

"Você não consegue deixar de ser sugado por esse buraco negro —a gravidade é enorme", disse Andy Greenberg, um repórter de tecnologia de longa data. "A identidade de Satoshi é um dos maiores mistérios da história da tecnologia."

Quase ninguém tinha ouvido falar de Wright até 2015, quando Greenberg coescreveu uma reportagem para a Wired argumentando que ele provavelmente era Satoshi. O artigo se baseava em parte em emails privados e transcrições fornecidos por um vazador anônimo.

A Wired não revelou sua fonte, e Wright negou que estivesse por trás do vazamento. Na época, ele estava operando nas margens da indústria de criptomoedas.

Ele também estava em sérios apuros financeiros. No início de 2015, meses antes de a Wired publicar seu artigo, ele estava envolvido em disputas com a receita australiana, mostram registros judiciais.

Wright precisava de uma ajuda. Um ex-colega o colocou em contato com Calvin Ayre, um empresário canadense que havia feito fortuna na indústria de apostas esportivas e queria investir em criptomoedas. Em 2012, o Departamento de Justiça dos EUA acusou Ayre de operar um negócio ilegal de apostas online. Ele se declarou culpado de uma contravenção e evitou a prisão.

Antes da publicação do artigo da Wired, Wright se encontrou com Ayre. Ele e um sócio fizeram planos para oferecer financiamento a Wright e divulgar sua reivindicação de ser Satoshi.

O acordo eventual incluía um empréstimo de 2,5 milhões de dólares australianos para resolver os problemas de Wright com o fisco. Também tornou Wright o cientista-chefe de uma nova empresa, que teria "direitos exclusivos sobre a história de vida de Craig".

Mas quando o artigo da Wired foi publicado em dezembro, ele gerou uma reação cética. Wright não havia concedido uma entrevista.

E, de qualquer forma, havia apenas uma maneira definitiva de provar que ele havia escrito o white paper: o verdadeiro Satoshi teria acesso às chaves criptográficas que desbloqueiam seu tesouro de bitcoins.

Os financiadores de Wright elaboraram um plano para provar que a reivindicação de ser Satoshi era genuína. Em 2016, eles voaram com Andresen para Londres, na esperança de garantir o endosso do antigo colaborador de Satoshi.

Wright fez uma demonstração destinada a mostrar a Andresen que ele controlava as chaves privadas de Satoshi. Andresen ficou impressionado. Em um texto intitulado "Satoshi", ele deu seu endosso, dizendo que a demonstração de Wright provou que ele havia inventado o bitcoin.

Os apoiadores de Wright viram uma oportunidade de lucrar. Em breve, Wright deveria tornar a prova pública e encerrar o mistério de Satoshi para sempre. Mas quando chegou o dia da grande revelação, Wright não ofereceu nenhuma prova.

Por que Reivindicar Ser Satoshi?

Quase ninguém sabe tanto sobre Craig Wright quanto Arthur van Pelt. Um blogueiro prolífico, van Pelt é a figura dominante em um canto da internet onde historiadores obsessivos da saga de Satoshi dissecam a campanha legal de Wright.

Van Pelt volta repetidamente a uma questão psicológica chave: o que motivaria alguém a insistir que inventou o bitcoin se não o fez?

Ao longo dos anos, van Pelt disse, ele considerou várias respostas possíveis, desde fama e dinheiro até traumas familiares. Em um processo judicial, Wright solicitou uma declaração médica de um psicólogo que o diagnosticou com autismo e descreveu suas lutas com um pai "instável" e "abusivo".

Mesmo depois de Wright falhar em produzir a evidência, ele manteve um grupo de seguidores leais. Ele não tinha acesso às chaves privadas de Satoshi, afirmou em tribunal, porque havia destruído um disco rígido que as continha; ele descreveu isso como uma decisão impulsiva, em parte relacionada ao seu autismo.

Ayre permaneceu ao seu lado, e em 2018, ele e Wright lançaram o Bitcoin Satoshi Vision.

Wright pressionou sua reivindicação de ser Satoshi nos tribunais. Até 2022, sua batalha por difamação chegou à Noruega, onde Magnus Granath, um entusiasta pouco conhecido do bitcoin que o acusou de fraude nas redes sociais, ganhou um julgamento contra ele. Naquele ano, Wright também processou os codificadores do bitcoin, alegando violação de direitos autorais.

"Ele parece ter dinheiro suficiente e apoio de outros para cumprir suas ameaças de arruinar financeiramente as pessoas por meio de litígios caros", disse Steve Lee, gerente da Block, em uma declaração judicial no ano passado.

Lee fazia parte de uma coalizão de empresas de criptomoedas proeminentes chamada Crypto Open Patent Alliance, ou Copa, que foi fundada para impedir que regras de patentes impeçam o desenvolvimento da tecnologia por trás das criptomoedas.

Em 2021, os advogados de Wright pediram à Copa e seus membros para remover o white paper do bitcoin de seus sites. A Copa respondeu processando Wright na Justiça do Reino Unido, buscando uma decisão de que ele não inventou o bitcoin.

À medida que a litigância se intensificava, Christen Ager-Hanssen, um investidor de risco, juntou-se à nChain e ajudou a supervisionar os assuntos legais de Wright. No outono passado, ele mudou de lado, dizendo que não acreditava nas reivindicações de Wright.

Em uma entrevista, Ager-Hanssen disse que Wright lhe parecia inteligente, mas delirante. Ainda assim, ele disse, era difícil entender por que Wright passou tantos anos tentando provar que inventou o bitcoin.

"Esta é a minha maior pergunta", disse Ager-Hanssen. "Eu acredito que ele pensa que merece ser Satoshi."

A decisão

À primeira vista, as anotações rabiscadas em um bloco de notas parecem pertencer a um artefato de potencial significado histórico.

Datadas de agosto de 2007, as anotações resumem uma reunião que Wright teve com um colega na qual discutiram uma nova forma de dinheiro digital. Uma lista de passos a seguir menciona um "artigo", previsto para ser publicado em 2008.

As anotações faziam parte de um conjunto de mais de cem "documentos de confiança" que Wright apresentou como evidência de que ele inventou o bitcoin.

Antes do início do julgamento no tribunal em fevereiro, um especialista forense contratado pela Copa submeteu ao tribunal uma análise que constatou que a grande maioria dos documentos havia sido adulterada.

À medida que o julgamento chegava ao fim em março e a equipe jurídica de Wright tentava lidar com as alegações de falsificação, Ayre começou a enviar mensagens de texto para um repórter do New York Times.

O julgamento era sobre "antigos poderes querendo retardar a inovação", escreveu Ayre. Ele disse que apenas um "idiota" duvidaria de Wright.

Alguns minutos depois, o juiz responsável pelo processo, James Mellor, emitiu uma decisão. "Dr. Wright não é a pessoa que adotou ou operou sob o pseudônimo Satoshi Nakamoto", disse ele.

Nesta semana, Mellor detalhou suas conclusões, concluindo que Wright havia falsificado inúmeros documentos. Wright já desistiu de sua ação por difamação, bem como de um processo que ele moveu contra os desenvolvedores de bitcoin. Mas ele disse que planejava recorrer da decisão do Copa.

O mistério da criação do bitcoin deve continuar. Em uma manhã, na reta final do caso Copa vs. Wright, um homem loiro de boné de beisebol entrou na galeria do tribunal, sentando-se entre um grupo de repórteres antes de iniciar uma conversa.

Inicialmente, ele revelou pouco sobre si mesmo, além de sua devoção à segurança pessoal. Uma cinta lombar que ele começou a usar após um acidente de moto servia como um conveniente "colete à prova de facadas", explicou ele —nenhuma faca poderia penetrá-lo.

Mas por que ele havia aparecido no julgamento de Wright?

Ele se inclinou para sussurrar um segredo: ele era o verdadeiro Satoshi Nakamoto.