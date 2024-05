Mineradora BHP desiste de comprar a concorrente Anglo American

Londres e Sidney (Austrália) | Financial Times

A oferta de aquisição de £39 bilhões (R$ 258 bilhões) da BHP pela Anglo American colapsou após uma frenética tentativa que durou seis semanas.

Em um último dia de impasse, a BHP pediu uma extensão das negociações, que a Anglo rejeitou, antes de a empresa de mineração australiana finalmente abandonar sua tentativa de aquisição minutos antes do prazo no Reino Unido para fazer uma oferta vinculante ou desistir.

"Embora acreditássemos que nossa proposta para a Anglo American era uma oportunidade convincente para efetivamente aumentar o valor para ambos os conjuntos de acionistas, não conseguimos chegar a um acordo", disse o diretor executivo da BHP, Mike Henry, em um comunicado na quarta-feira (29).

Um trabalhador cuida de máquinas em uma fundição na mina Unki da Anglo American Platinum em Shurugwi, Zimbábue; companhia estava na mira da australiana BHP - Philimon Bulawayo/REUTERS

Henry havia mirado no valioso negócio de cobre da Anglo, esperando um crescimento devido ao papel-chave do metal na transição energética, mas não tinha interesse em adquirir as operações da Anglo American Platinum e Kumba Iron Ore, baseadas na África do Sul.

O acordo proposto exigia que a Anglo primeiro desmembrasse os dois negócios e foi considerado muito arriscado pelo conselho da Anglo, que disse na quarta-feira que a oferta permanecia "altamente complexa e pouco atraente".

Enquanto as discordâncias sobre o preço diminuíram ao longo do último mês depois que a BHP melhorou sua oferta de ações três vezes, as duas empresas sempre permaneceram em desacordo sobre a estrutura do acordo.

As ações da Anglo caíam 1,2% para £25,22 após o anúncio.

A Anglo argumentou que tornar a aquisição condicional ao desmembramento da Kumba Iron Ore e da Anglo American Platinum, grandes empregadores na África do Sul, deixaria seus acionistas expostos a quaisquer condições que Pretória pudesse impor quando o controle das empresas mudasse.

A BHP rejeitou esses temores mais cedo na quarta-feira, dizendo que os riscos de seu plano eram "quantificáveis e gerenciáveis" e que a Anglo havia exagerado qualquer custo para os acionistas. "A BHP está confiante de que as medidas propostas ao conselho da Anglo American fornecem um caminho viável para resolver as questões levantadas pela Anglo American e apoiariam as aprovações regulatórias sul-africanas", disse.

O prazo da BHP na quarta-feira para fazer uma oferta firme ou desistir, escolhido pela Anglo, coincidiu com a eleição nacional da África do Sul, adicionando uma camada extra de complexidade política.

Contatado por telefone na quarta-feira à tarde, Gwede Mantashe, ministro influente de minerais da África do Sul e aliado próximo do presidente Cyril Ramaphosa, disse concordar com a decisão da Anglo de encerrar seu envolvimento com a BHP. "Eles agora devem reestruturar e responder à demanda dos tempos", disse, em referência ao plano alternativo da Anglo de dividir a mineradora listada em Londres.

O pedido de última hora da BHP por uma extensão veio enquanto Henry se encontrava com acionistas em Londres na tentativa de obter apoio. Muitos grandes gestores de ativos, como a BlackRock, possuem ações em ambas as empresas.

Em seu comunicado na quarta-feira, o conselho da Anglo disse ter realizado um "extenso engajamento" com seus acionistas antes de "unanimemente" concluir que não havia "base para uma prorrogação adicional".