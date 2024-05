Shoppings da capital paulista têm promoções no Dia das Mães; veja regras e como participar

São Paulo

Após um período que envolveu pandemia, eleições, alta de juros e desconfianças em relação à economia, os shoppings da capital paulista voltam a apostar em grandes promoções para atrair clientes e aumentar as vendas no Dia das Mães, considerado segundo Natal para o comércio.

Com o mercado de trabalho aquecido e a taxa Selic mais baixa, a expectativa é vender 4,8% mais do que em 2023, segundo a Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), com movimentação de cerca de R$ 5 bilhões em todo o país neste período que antecede a data, celebrada no domingo, 12.

Lojas fazem promoções de Dia das Mães para atrair compradores - 29.abr.2022 - Karime Xavier/Folhapress

"Com o aquecimento do mercado de trabalho, os brasileiros em geral tendem a se sentir mais motivados para ir às compras. Além disso, as reduções contínuas da taxa Selic ampliam a concessão de crédito, proporcionando maior poder de compra às famílias", afirma Glauco Humai, presidente da Abrasce.

A estratégia de lojistas para atrair esses clientes são as promoções do tipo "compre e ganhe", nas quais a partir de um determinado valor em compras em várias lojas dos shoppings, os clientes cadastram a nota fiscal e o número do CPF e levam um brinde para casa. Em geral, os prêmios são limitados.

Além disso, concorrem a mais prêmios, em sorteios que envolvem carros, dia em spa de luxo, vale-compras ou brindes exclusivos dentro dos programas de fidelidade.

A expectativa é que, neste ano, o gasto médio seja de R$ 229,11, o que representa um aumento de 7,4% em relação a 2023. Entre os produtos que mais devem se destacar na data estão perfumes e cosméticos, roupas, calçados, joias, chocolates e doces, e relógios e acessórios.

Dentre as ações para atrair o público estão campanhas do tipo compre e ganhe (62%), sorteios (19%) e ganhe e concorra (14%).

Comércio em geral

De acordo com uma pesquisa da CNDL (Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas) em parceria com o SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), a comemoração pode movimentar mais de R$ 40 bilhões neste ano. Somente em São Paulo, é esperado que seja movimentado R$ 8 bilhões.

Na capital paulista, 46,2% da população têm planos de adquirir presentes, de acordo com a ACSP (Associação Comercial de São Paulo). A FecomercioSP é mais otimista e fala em R$ 63 bilhões movimentados no estado de SP, incluindo o setor de serviços.

Veja as promoções de alguns shoppings da capital paulista :

Shopping Endereço Data Brinde Bourbon Shopping r. Palestra Itália, 500, Perdizes 13 de maio A cada R$ 750 em notas cadastradas o cliente ganha uma lata Biscoitê Plaza Sul Shopping pça. Leonor Kaupa, 100, Jd. da Saúde 12 de maio Com R$ 500 em compras, os consumidores ganharão um porta celular Brizza Arezzo Shopping Villa Lobos av. Dra. Ruth Cardoso, 4.777, Jd. Universidade Pinheiros 12 de maio Os clientes ganharão lenços Scarf Me ao cadastrarem suas compras por meio do Programa de Benefícios Shopping Center Norte av. Otto Baumgart, 245, Vl. Guilherme 12 de maio Os clientes do clube de benefícios Viva Center Norte que acumularem R$ 550 em compras serão presenteados com a Nhá Benta da Kopenhagen Shopping Santa Cruz r. Domingos de Morais, 2.564, Vl. Mariana 12 de maio Ao acumular R$ 550, o cliente tem direito a retirar um porta celular Brizza Arezzo Shopping Parque da Cidade av. das Nações Unidas, 14.401, Chácara Santo Antônio 12 de maio A cada R$ 250 em compras nas lojas, participantes podem retirar uma Pashmina Pamplona Shopping r. Pamplona, 1.704, Jd Paulista 12 de maio Após acumular R$ 700 em compras, os clientes receberão um colar, em formato de um pequeno vaso de flores Continental Shopping av Leão Machado, 100, Pq. Continental 14 de maio A cada R$ 400 em compras, o cliente ganha um kit Avatim Paseo Alto das Nações av. das Nações Unidas, 15.187, Santo Amaro 12 de maio Os clientes que realizarem compras acima de R$ 200 serão presenteados com um colar banhado a ouro Mooca Plaza Shopping r. Cap. Pacheco e Chaves, 313, Vl. Prudente 19 de maio Clientes uma e duas estrelas no programa de benefícios podem participar do Compre&Ganhe e retirar uma bolsa tiracolo da linha Brizza da Arezzo Grand Plaza Shopping av. Industrial, 600 - Centro, Santo André - SP 12 de maio A cada R$ 450 em compras o cliente receberá produtos da Natura Ekos Shopping Metrô Itaquera av. José Pinheiro Borges, s/n, Itaquera 12 de maio Os consumidores que atingirem a cota de R$ 400 podem trocar por um kit da Natura Tietê Plaza Shopping av. Raimundo Pereira de Magalhães, 1465 - Jardim Iris, São Paulo - SP 12 de maio A partir de R$ 500 em compras, os clientes podem trocar as notas fiscais pelo perfume L'Occitane Au Brésil Shopping Cidade São Paulo av. Paulista, 1230 - Bela Vista, São Paulo - SP 12 de maio Os clientes que fizerem compras acima de R$ 500 ganham um kit da marca de cosméticos Sallve Complexo Tatuapé Metrô Tatuapé: r. Dr. Melo Freire s/n, Tatuapé

Boulevard Tatuapé: r. Gonçalves Crespo, s/n, Tatuapé 12 de maio Juntando R$ 350 em compras, as pessoas que cadastrarem as notas fiscais podem escolher entre duas opções: Colar Riviera Zircônia Colorida e Colar Riviera Zircônia Cristal Shopping Jardim Sul r. Itacaiúna, 61, Vl. Andrade 19 de maio Ao cadastrar-se no app do shopping, com R$ 500 em compras, os consumidores ganharão um porta celular Brizza Arezzo Cantareira Norte Shopping av. Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Pirituba 12 de maio Compras a partir de R$ 300 nas lojas participantes darão direito a um presente da linha Natura Ekos Shopping Anália Franco av. Regente Feijó, 1.739, Tatuapé 12 de maio Com R$ 800 em compras o cliente ganha pulseira exclusiva Julio Okubo em prata com pérola biwa Shopping Eldorado av. Rebouças, 3.970, Pinheiros 12 de maio Ao acumular R$ 650 em compras o cliente ganha um kit exclusivo da Kiko Milano Shopping Pátio Paulista r. Treze de Maio, 1,947, - Bela Vista 12 de maio Juntando R$ 600 em compras o cliente ganha uma bolsa Corello Butantã Shopping av. Francisco Morato, 2.718, Butantã 31 de maio A cada R$ 400 em compras os clientes poderão receber um kit Natura

Consulte o regulamento das promoções de cada estabelecimento em caso de dúvidas

Inflação do Dia das Mães

Em contraponto, segundo a economista e professora da Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado), Nadja Heiderich, presentear nesta data pode pesar, pois os preços de alguns itens mais procurados estão mais altos.

O IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) do IBGE, aponta para um aumento de 3,93% nestes principais itens.

De acordo com Heiderich, no topo da lista dos presentes mais caros foram o vinho, com um aumento de 3,10%, sapatos femininos, com aumento de 4,53% e bolsas femininas, com aumento de 2,86%.

Em São Paulo esses números podem ser ainda mais altos. O vinho teve um aumento de 3,71%, sapatos femininos de 6,19% e bolsas femininas 1,44%.

Em levantamento da FCDL-SP (Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do estado de São Paulo), os consumidores nessa data planejam desembolsar em média R$ 314 no comércio em geral, representando um aumento de R$ 56 em relação a 2023.

Uma pesquisa da Haus, plataforma de marketing do Grupo Stefanini, indica que 53% dos consumidores priorizam a qualidade e 41% o preço. O que representa um comportamento já existente no mapeamento da empresa de 2023, que agora se estabelece de forma mais incisiva, dado que 81% dos possíveis compradores pretendem pesquisar preços antes de realizar a compra, representando um total de 82% pela internet e 67% em lojas físicas.

Não sabe o que comprar? Veja os itens mais buscados

Os itens mais procurados para presentear variam de acordo com a preferência, porém roupas, calçados e acessórios representam 42% das buscas, perfumes 41%, cosméticos 26%, chocolates 17% e flores 15%, de acordo com o levantamento da CNDL Brasil.

Se estiver buscando opções mais em conta, a professora Nadja Heiderich dá dicas de como aproveitar sem precisar investir em presentes.

Prepare um café da manhã especial na cama

Faça um cartão ou carta à mão

Leve a pessoa para um passeio especial

Cozinhe um jantar para ela

Assista a um filme ou série juntos

Dê-lhe um abraço apertado e diga o quanto você a ama

Como fazer compras seguras nesta data

Por conta das milhares de promoções que a comemoração gera, criminosos utilizam o momento para aplicar golpes.

Para se proteger, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) dá algumas dicas ao consumidor: