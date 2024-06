Alta do manganês já supera cobre e ouro após ciclone atingir mina na Austrália

Bloomberg

O manganês, minério essencial na fabricação de aço, superou o cobre, o ouro e muitas outras commodities neste ano depois que um ciclone interrompeu as exportações da segunda maior mina do mundo em março.

Os preços do manganês de 44% de pureza quase dobraram desde o início do ano, superando os ganhos de 15% no cobre, 12% no ouro e quase 30% no estanho.

Um ciclone atingiu a operação da Groote Eylandt Mining (Gemco) no norte da Austrália, danificando a infraestrutura chave de transporte e interrompendo as exportações de minério de alta qualidade.

As remessas provavelmente permanecerão suspensas até 2025. A South32 detém 60% da Gemco e a Anglo American, 40%.

Embora relativamente pouco conhecido, o manganês é importante para o fortalecimento do aço durante sua fabricação. A commodity também é usada em baterias e na fabricação de ligas de alumínio.

O aumento nos preços do manganês, no entanto, foi amortecido devido aos estoques em outras regiões, de acordo com o analista da Benchmark Mineral Intelligence, Zach Parsons.

O choque de oferta impactou os preços do minério em abril e levou um tempo para se refletir em outros produtos, disse ele.

As restrições de oferta e os preços elevados continuarão até que a Gemco volte a operar, disse Parsons.

Os altos preços levaram as mineradoras de manganês puro a vender material de menor qualidade. A Element 25, listada na Bolsa da Austrália, informou aos acionistas esta semana que a produção de minério a esses preços "apresenta uma oportunidade para gerar fluxo de caixa a curto prazo".

O produtor pode vender estoques de manganês de menor qualidade de seu projeto Butcherbird, que é lucrativo no mercado atual.

Outras empresas podem acelerar projetos em fase de desenvolvimento.

"Os mineradores que já estavam planejando iniciar a operação podem antecipar seu cronograma para aproveitar os preços mais altos este ano, mas este é um pequeno número de produtores que seria insuficiente para preencher a lacuna de oferta", disse Parsons.