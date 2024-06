Apple turbina iPhone com IA, Eletrobras vende térmicas para J&F e o que importa no mercado

São Paulo

Apple turbina iPhone com IA

A espera acabou para os fãs da Apple. Funções de inteligência artificial, já oferecidas pela concorrente Samsung, chegarão finalmente ao iPhone.



↳ As novidades para todos os softwares da Apple foram anunciadas no tradicional evento para desenvolvedores WWDC nesta segunda-feira (10). Veja os detalhes abaixo:



O que tem de novo no iPhone?

1. Edição de texto. Agora será possível resumir, revisar e melhorar a escrita no iPhone com IA.



2. Siri ganha upgrade. A assistente por voz terá melhor entendimento para execução de tarefas e deve ficar mais parecida com o ChatGPT.



A Siri passa a entender contexto. Se um usuário pedir para excluir um email, a assistente poderá identificar qual, com base em referências da conversa, como o assunto ou o remetente.

↳ Em seu site, a Apple chama a atualização da Siri como o "o começo de uma nova era".



3. Funções inteligentes. A IA também mudará as notificações, que passarão a "entender" a importância do conteúdo. Por exemplo: mesmo no modo silencioso, as notificações poderão ser acionadas caso alguma emergência seja identificada.



↳ Tem mais: transcrição de áudios nas mensagens; respostas em e-mails; e criação de imagens digitais a partir de esboços e desenhos.



4. Novo iOS 18. No novo sistema, será possível escolher cores para os ícones dos aplicativos e movê-los com mais liberdade. A central de controle também ganha uma atualização.

5. Mais segurança. O iOS permitirá "trancar" aplicativos com o FaceID e escondê-los no sistema.



As atualizações devem ficar disponíveis em setembro, quando a Apple apresentará sua nova linha de iPhones. Relembre as funções do modelo atual, o iPhone 15, em cinco gráficos.

Nos outros dispositivos:

↳ Mac. O novo sistema operacional dos computadores trará a possibilidade de usar o iPhone por ali, sem destravar o celular.



↳ Apple Watch. Os relógios inteligentes também ganharão novas funções com base em IA a partir da atualização do sistema, como a tradução de falas em outros idiomas.



↳ Vision Pro. Os óculos de realidade aumentada terão novos recursos de saúde, como detecção não invasiva de glicose, e análise de imagens tridimensionais por médicos. O aparelho ainda não tem data para chegar ao Brasil. Veja como ele funciona.

iOS 18 - Divulgação

Integração com ChatGPT. Além das funções integradas no iOS, os produtos Apple vão trazer o ChatGPT como uma extensão para mais tarefas.



A corrida pela IA. A Apple é considerada uma das empresas mais atrasadas em oferecer soluções em inteligência artificial.

Com o sucesso repentino do ChatGPT, da OpenAI, cuja Microsoft é a principal sócia, outras empresas de tecnologia ficaram para trás e correm para recuperar o protagonismo. Veja quem é quem neste tabuleiro aqui.



↳ Nas últimas semanas, a OpenAI e o Google acirraram a disputa e anunciaram atualizações para o ChatGPT e o Gemini.



↳ Elon Musk, que desenvolve seu próprio modelo de IA, reagiu à parceria da Apple com a OpenAI anunciada nesta segunda, e ameaça barrar iPhones na Tesla e na SpaceX.

Haddad e Lula sob pressão

A pressão da iniciativa privada e do Congresso Nacional contra a MP (medida provisória) do PIS/Cofins forçou o governo a discutir alternativas.



O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se reuniu com o presidente Lula (PT) e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir uma saída.



↳ Pacheco afirmou que o empresariado foi pego de surpresa e que há chances da MP ser devolvida ao Planalto sem ao menos ser considerada.

Conversas. A estratégia de conversas com o empresariado começa a ser executada nesta terça-feira (11). A agenda de Lula prevê um encontro com o presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Ricardo Alban.



↳ Na semana passada, Alban disse que tomaria "todas as medidas jurídicas e políticas" contra a MP.



Entenda: a medida dificulta o desconto obtido hoje por empresas na hora de pagar novos impostos a partir de créditos recebidos anteriormente com o pagamento do PIS/Cofins. O benefício foi criado para beneficiar a indústria.

↳ Com as novas regras, a arrecadação poderia chegar a R$ 29 bilhões.



↳ As mudanças foram propostas na última semana para compensar a perda de arrecadação gerada pela desoneração da folha de pagamento, prorrogada pelo Congresso em acordo com o governo federal.



↳ Integrantes da equipe econômica dizem que avaliam alternativas, mas não abrem mão de compensar a desoneração da folha.

Reações. As novas regras têm repercutido mal entre empresários e no Congresso desde a última semana. As distribuidoras de combustível, por exemplo, anunciaram altas na gasolina a partir desta terça-feira, como destaquei na edição de ontem da newsletter. Veja detalhes.



O que diz Haddad. O ministro da Fazenda já havia dito nesta segunda-feira (10) que pretende esclarecer lideranças empresariais sobre o impacto da nova MP (Medida Provisória) do PIS/Cofins.

Em declaração a jornalistas, Haddad justificou a medida com a necessidade de mais transparência. Segundo ele, hoje não fica claro se os créditos obtidos são legais.



↳ Na proposta, o crédito não poderá ser usado para abater qualquer imposto como é hoje.



↳ De 2019 a 2022, o custo com o ressarcimento de créditos de PIS/Cofins aumentou de R$ 5 bilhões para R$ 22 bilhões. É aí que Haddad afirma haver alguma incoerência.

R$ 8,15 bilhões 'esquecidos'

Mais de R$ 8,15 bilhões estão esquecidos pelos brasileiros em contas bancárias, consórcios, cooperativas, financeiras e outros locais. Os dados são de abril.



↳ Os valores pertencem a 41 milhões de pessoas físicas e 3 milhões de pessoas jurídicas.



↳ A maioria dos beneficiários tem valores de até R$ 10 parados (63%). Mas 1,8% do total têm mais de R$ 1.001.

Como saber se tenho valores a receber? Faça a consulta no site do Banco Central. Veja como aqui.



Cuidado com golpes. O Banco Central é o único site onde você pode consultar e saber como solicitar a devolução dos seus valores, da sua empresa ou de pessoas falecidas.



↳ Todos os serviços do portal são gratuitos. Caso alguém ofereça e cobre por serviços de consulta, trata-se de um golpe. O Banco Central também não manda links nem entra em contato para tratar de valores ou confirmar dados.

Falando em valores a receber… O segundo lote de restituição do Imposto de Renda será pago em 28 de junho, e a consulta dos CPFs incluídos será liberada em 21 de junho.



Na fila estão 18 milhões de contribuintes, que serão pagos por ordem de prioridade. Veja aqui os critérios e as datas dos próximos lotes. Vale lembrar que esta restituição tem correção de 1%.



Uma pesquisa realizada pela Serasa aponta que 30% das pessoas que receberão restituição do IR pretendem utilizar a quantia para pagar dívidas.

Eletrobras vende térmicas para J&F

A Eletrobras vendeu a operação de todas as suas usinas termelétricas para a Âmbar Energia, numa operação avaliada em R$ 4,7 bilhões.



↳ A Âmbar pertence ao grupo J&F, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, que também controla a JBS, maior frigorífico do mundo.



↳ O acordo tem uma cláusula que prevê o pagamento de R$ 1,2 bilhão para a Eletrobras, condicionado a resultados futuros.

Logo da Eletrobras - Brendan McDermid/Reuters

Em números:

São 12 usinas em operação e um projeto em implantação —do total, 11 estão no Amazonas e uma está no Rio de Janeiro;

R$ 2,4 bilhões foi a receita das usinas em 2023.

Por que a venda? A Eletrobras, privatizada pelo governo Bolsonaro (PL) em 2022, afirma que o negócio reflete o compromisso de mitigar riscos financeiros.

↳ Otimizar a produção e atingir a neutralidade de carbono em 2030 também são objetivos.



Entenda: a venda elimina os impactos de inadimplência de R$ 10 bilhões da distribuidora Amazonas Energia, cliente da Eletrobras, no balanço da empresa.



↳ Em caso de intervenção do governo federal para recuperar a empresa, mudando seu dono, a Eletrobras poderá recuperar os valores. Ela precisará ceder seus créditos para a Âmbar, mas ainda poderá retomá-los se desejar.

Mais sobre a Âmbar. A capacidade da empresa de energia dos Batista chegou a 4,6 GW com a inclusão de 2 GW (gigawatts) das usinas.



A Âmbar vem ampliando os negócios com a compra das usinas da Engie, da Copel e da própria Eletrobras. O braço de comercialização da empresa também conseguiu o aval do governo para revender energia da Venezuela no estado de Roraima.

A nova Eletrobras. Desde a privatização, a Eletrobras reorganiza seus negócios. Além da venda de ativos, cortes de gastos foram anunciados recentemente, como a proposta de reduzir as remunerações em 12,5%.



Divergências. Apesar de ser o maior acionista, com cerca de 40%, o governo perdeu poder na empresa com a privatização. Agora ninguém pode ter mais de 10% dos votos nas assembleias, independentemente do total de ações.



↳ A regra é questionada pelo governo Lula, que defende uma proporção maior, com ao menos quatro cadeiras no conselho, no STF (Supremo Tribunal Federal). O entendimento da justiça é que ambas as partes precisam chegar a um acordo.

↳ Na última assembleia, acionistas ligados ao poder público, como o BNDES e o fundo Previ, reclamaram que não tiveram seus votos considerados porque foram enquadrados no limite de 10%, como parte do governo federal.