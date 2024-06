Banco Central Europeu tem longo caminho a percorrer no combate à inflação, diz Lagarde

Frankfurt | Reuters

O Banco Central Europeu (BCE) ainda está longe de derrotar a inflação e precisa continuar a frear o crescimento econômico, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, em um editorial de jornal nesta sexta-feira (7).

O BCE reduziu as taxas de juros de 4% para 3,75% na quinta-feira (6), mas não prometeu mais flexibilização após uma série de dados decepcionantes sobre salários e inflação nas últimas semanas.

"Ainda há um longo caminho a percorrer até que a inflação seja eliminada da economia", disse Lagarde em um artigo publicado em vários jornais europeus, incluindo o finlandês Keskisuomalainen. "Não será uma viagem totalmente tranquila".

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde - Wolfgang Rattay - 6.jun.2024/Reuters

Embora Lagarde tenha dito na quinta-feira (6) que havia uma forte probabilidade de que o corte na taxa de juros não fosse apenas um caso isolado, mas o início de um processo de redução, ela pareceu adotar uma postura mais cautelosa nesta sexta-feira.

"Ainda precisamos manter o pé no freio por um tempo, mesmo que não estejamos pressionando com tanta força quanto antes", disse. "Portanto, as taxas de juros terão de permanecer restritivas pelo tempo que for necessário para garantir a estabilidade de preços de forma duradoura."

Embora a maioria dos formuladores de política monetária que falam oficialmente se recuse a discutir a próxima medida do BCE, eles praticamente descartaram um corte nos juros em julho quando falaram sob a condição de anonimato.

Somando-se a recente série de más notícias, o crescimento da remuneração por empregado, uma medida importante observada pelo BCE, acelerou para 5,1% no primeiro trimestre, de 4,9% nos três meses anteriores, mostraram dados divulgados nesta sexta-feira, apontando para pressões salariais ainda maiores.