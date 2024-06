Bilionários de telecomunicações desafiam Musk na corrida de internet por satélite na Índia

Financial Times

As maiores empresas de telecomunicações da Índia, lideradas pelos bilionários rivais Mukesh Ambani e Sunil Bharti Mittal, estão prontas para lançar serviços de internet via satélite enquanto desafiam as tentativas de Elon Musk de estabelecer seu provedor de internet, Starlink, no país.

A joint venture da Bharti Airtel com a Eutelsat OneWeb, grupo anglo-francês de comunicações via satélite, poderia começar a operar já em junho. Já a JioSpaceFiber, de Ambani, espera seguir ainda este ano, de acordo com quatro pessoas familiarizadas com o assunto.

A SpaceX de Musk, proprietária do Starlink, tem tentado entrar na Índia há mais de três anos, mas não obteve aprovações regulatórias e foi repreendida em 2021 pelas autoridades locais por inscrever clientes sem ter as licenças adequadas.

Elon Musk, executivo-chefe da SpaceX, Tesla e Starlink, que tem tentado entrar na Índia há mais de três anos, mas não obteve aprovações regulatórias. - David Swanson/Reuters

Durante a visita de Narendra Modi aos Estados Unidos no ano passado, Musk disse ao primeiro-ministro indiano que estava ansioso para levar o Starlink para o seu país com objetivo de atender regiões isoladas, que tinham pouco ou nenhum acesso à internet de alta velocidade.

A empresa de Mittal tomou a dianteira na corrida espacial da internet da Índia. Ao contrário de seus concorrentes, ela obteve todas as aprovações necessárias e pode lançar imediatamente assim que o novo governo alocar o espectro de operação por satélite após as eleições nacionais, que terminaram no início de junho. Modi está prestes a governar em uma aliança de coalizão depois que seu partido Bharatiya Janata perdeu sua maioria absoluta.

"Uma vez que você obtém conectividade, as pessoas tendem a não mudar de provedor", disse Santosh Tiwari, sócio da consultoria EY Parthenon em, Bengaluru, que estima que a internet via satélite na Índia é um mercado potencial de receita de US$ 1 bilhão (R$ 5,35 bilhões).

"O foco será na internet de negócios para negócios —é de onde virá a maior parte do dinheiro", disse Tiwari. "A internet para consumidores nessas áreas possivelmente terá uma implantação que levará mais tempo."

A Bharti Airtel estava em discussões para fornecer internet para o exército e marinha da Índia em áreas remotas e sem serviços de banda larga convencionais, disse uma pessoa próxima à empresa, acrescentando que ela tinha "uma vantagem em comparação com a concorrência".

A Reliance Industries de Ambani, que possui a maior rede de telecomunicações da Índia, com pouco mais da metade dos 924 milhões de assinantes de banda larga sem e com fio do país, ainda aguarda a aprovação do regulador espacial nacional, IN-SPACe.

O lançamento completo da JioSpaceFiber, joint venture da Reliance com provedor de rede via satélite de Luxemburgo SES, pode ser delineado na reunião anual do conglomerado. A reunião geralmente é em agosto, quando Ambani costumava fazer grandes anúncios, disse uma das pessoas.

O produto servirá como uma oferta de nicho de pequenas empresas para empresas, com o foco principal da Jio permanecendo na expansão do acesso à internet de banda larga em todo o país de 1,4 bilhão de habitantes, de acordo com outra pessoa.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

No entanto, mesmo que Ambani e Mittal consigam garantir aprovações antes de Musk, é improvável que consigam rivalizar com a rede do Starlink, que possui mais de 6.000 satélites em órbita baixa e o quase monopólio da SpaceX em foguetes reutilizáveis, com mais de cem lançamentos previstos para este ano.

O Starlink estava bem estabelecido e "poderia começar rapidamente" na Índia, disse um executivo do setor, mas "eles não têm 'gateways' no país, estão muito mais atrasados".

A mídia local da Índia relatou em abril que o provedor havia recebido aprovações provisórias do ministério de telecomunicações do país antes da aguardada viagem de Musk para Nova Déli, quando se esperava que ele anunciasse o estabelecimento de uma fábrica da Tesla.

Mas Musk cancelou a visita no último minuto e viajou para a China, um rival vizinho. Não houve mais atualizações sobre as aprovações do Starlink ou da fábrica da Tesla desde então.

Bharti Airtel, Reliance, SpaceX, juntamente com o regulador espacial da Índia e o departamento de telecomunicações, não responderam aos pedidos de comentários.