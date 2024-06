Brasil tem déficit em conta corrente de US$ 3,4 bi em maio; investimento direto fica abaixo do esperado

São Paulo | Reuters

O Brasil registrou déficit em transações correntes ligeiramente abaixo do esperado em maio, mas o investimento direto no país ficou aquém das expectativas, mostraram dados do Banco Central nesta segunda-feira (24).

O saldo em transações correntes ficou negativo em US$ 3,4 bilhões no mês, com o déficit acumulado em 12 meses totalizando o equivalente a 1,79% do PIB (Produto Interno Bruto). No mesmo mês do ano passado, o Brasil havia registrado superávit de US$ 1,09 bilhão.

Saldo em transações correntes fica negativo em US$ 3,4 bilhões de dólares em maio - Dado Ruvic/Reuters

A expectativa em pesquisa da Reuters com especialistas era de um saldo negativo de US$ 3,5 bilhões em maio.

Já os investimentos diretos no país alcançaram US$ 3,02 bilhões em maio, contra US$ 4,75 bilhões projetados na pesquisa e US$ 4,35 bilhões no mesmo período de 2023.

No mês, a conta de renda primária apresentou déficit de US$ 5,23 bilhões, ante rombo de US$ 5,06 bilhões em maio do ano passado.

Em maio, a balança comercial teve superávit de US$ 6,36 bilhões, contra US$ 9,34 bilhões no mesmo mês de 2023. As exportações de bens totalizaram US$ 30,7 bilhões e as importações de bens chegaram a US$ 24,3 bilhões, redução de 6,9% e aumento de 3,1% respectivamente na comparação anual.

Já o rombo na conta de serviços ficou em US$ 4,48 bilhões, contra saldo negativo de US$ 3,23 bilhões em maio do ano anterior.