Carros elétricos fabricados na China registrados na Europa aumentaram quase 25% este ano

Londres | Financial Times

Os registros na Europa de veículos elétricos fabricados na China aumentaram 23% entre janeiro e abril em comparação com o ano anterior, apesar da ameaça de tarifas mais altas sobre importações de carros movidos a bateria do país asiático.

Um total de 119.300 carros elétricos fabricados na China foram registrados na Europa Ocidental, incluindo o Reino Unido, nos primeiros quatro meses de 2024, representando um em cada cinco veículos elétricos importados para a região. Os dados são da Schmidt Automotive Research, que analisa as vendas de carros elétricos na Europa.

"As montadoras continuam produzindo veículos chineses, pois isso oferece a melhor oportunidade de obter lucro em um veículo elétrico no momento", disse Matthias Schmidt, fundador da empresa de análise de dados.

Registros na Europa de veículos elétricos fabricados na China aumentaram 23% entre janeiro e abril em comparação com o ano anterior. - China Daily via Reuters

A União Europeia tornou-se o mercado de escolha para exportadores chineses, em parte porque impõe uma tarifa de 10% sobre as importações de veículos elétricos da China. Os Estados Unidos impuseram no mês passado uma tarifa de 100% sobre os veículos.

Bruxelas, capital da Bélgica, está prestes a finalizar uma investigação sobre se subsídios de Pequim ajudaram veículos elétricos fabricados na China a subcotar os veículos europeus, em uma ação que deve levar a tarifas mais altas, com prazo para anunciar qualquer ação marcado para 4 de julho.

"Todos estão aguardando [a decisão sobre as tarifas] e a [retaliação chinesa esperada]", disse Björn Conrad, diretor executivo da Sinolytics, uma consultoria focada na China.

Marcas ocidentais e japonesas fabricadas na China, incluindo Tesla, Volkswagen e Honda, representaram 54% do total de carros elétricos fabricados na China registrados nos primeiros quatro meses, com marcas chinesas como MG e BYD completando o restante.

Fabricar carros na China é mais barato, o que levou marcas ocidentais como Tesla e Renault a produzir carros elétricos no mercado e depois importá-los para Europa.

Por exemplo, analistas do UBS estimaram no ano passado que a BYD tinha uma vantagem de custo de 25% sobre as montadoras tradicionais.

Além das preocupações com retaliação entre as montadoras ocidentais dependentes do mercado chinês, a importância do país como centro de fabricação e fonte lucrativa de lucros levou executivos do mercado automotivo a alertar contra o aumento das tarifas sobre importações de veículos elétricos globalmente.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Chefes de montadoras globais, desde Tesla, de Elon Musk, até a Mercedes e VW, nos últimos meses se manifestaram contra tarifas sobre carros fabricados chineses nos EUA e na Europa, temendo uma retaliação prejudicial da China.

Algumas montadoras estão se precavendo. Em uma medida que ajudaria a evitar tarifas mais altas, a BYD disse no mês passado que começou a estudar locais para uma segunda fábrica europeia. A Volvo disse que também produzirá seu modelo EX30 EV em sua fábrica de Ghent, na Bélgica, além da China, a partir do próximo ano.

A perspectiva de tarifas mais altas também significa que a importação provavelmente não será uma opção de longo prazo para fabricantes que desejam obter uma participação significativa no mercado.

Schmidt disse que 2024 era "uma brecha na porta para os chineses penetrarem no mercado europeu, mas essa porta está prestes a se fechar".

Apesar dos temores entre os executivos de carros europeus sobre uma invasão de carros elétricos chineses, muitos analistas esperam que o crescimento das importações do país diminua no futuro.

Michael Tyndall, analista automotivo do HSBC, disse que a limitada consciência dos consumidores europeus sobre as marcas chinesas provavelmente retardará seus ganhos de participação de mercado. "O que os europeus compram e o que os chineses fabricam não necessariamente se sobrepõem", disse ele.