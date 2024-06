INSS mantém pagamento antecipado de benefícios no Rio Grande do Sul em junho; veja calendário

São Paulo

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) voltará a antecipar em junho o pagamento de aposentadoria, pensão e BPC (Benefício de Prestação Continuada) para os moradores das cidades que estão em calamidade pública no Rio Grande do Sul.

Os valores serão depositados em 24 de junho de forma única para os beneficiários. Já no restante do país, o pagamento seguirá o calendário escalonado, que tem como base o número final de identificação do benefício e o valor. Quem ganha um salário mínimo receberá antes, como é habitual.

INSS fará pagamento de junho a partir do dia 24; veja o calendário - Gabriel Cabral/Folhapress

A exemplo do que ocorreu em maio, a medida vale apenas para aposentadoria, pensão e BPC. Ela não se aplica para benefícios temporários como auxílio-doença, auxílio-acidente, salário-maternidade e auxílio-reclusão.

O INSS informou à Folha que a antecipação para o Rio Grande do Sul será mantida até o término da situação de calamidade pública.

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO INSS EM JUNHO NO RS

Final do benefício Dia do pagamento 0 a 9 24/jun

VEJA O CALENDÁRIO DE PAGAMENTO DO INSS EM JUNHO NO RESTO DO PAÍS

Para quem recebe um salário mínimo

Dígito final do NIS Dia do pagamento 1 24/jun 2 25/jun 3 26/jun 4 27/jun 5 28/jun 6 01/jul 7 02/jul 8 03/jul 9 04/jul 0 05/jul

Para quem recebe acima de um salário mínimo

Dígito final do NIS Dia do pagamento 1 e 6 01/jul 2 e 7 02/jul 3 e 8 03/jul 4 e 9 04/jul 5 e 0 05/jul

COMO É O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DO INSS?

Os pagamentos de benefícios do INSS são feitos conforme o mês de competência. A liberação dos valores é feita no final de cada mês e adentra o início do mês seguinte. Por exemplo: a competência de maio começa a ser paga no final de maio e vai até o início de junho.

Para liberar os valores, leva-se em conta o número final do benefício, sem o dígito verificador. Recebem primeiro os segurados cujo valor do benefício é de um salário mínimo (R$ 1.412) e, depois, os beneficiários que ganham mais, até o teto do INSS.

QUEM TEM DIREITO?

Todos os segurados que recebem um benefício previdenciário têm direito ao pagamento do benefício mensal, na data estipulada por calendário anual do instituto. No caso dos beneficiários do Sul, os valores antecipados serão liberados no dia 24 apenas para os que moram nos municípios em estado de calamidade pública.

Segundo o Ministério da Previdência Social, o objetivo é ajudar beneficiários que estejam em dificuldades por causa da situação de calamidade pública nos municípios atingidos por chuvas nos últimos dias.

QUAL É O CALENDÁRIO PARA O RESTANTE DO ANO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS DO INSS?

Segundo semestre

Para quem recebe o salário mínimo

Dígito final do NIS Jul/24 Ago/24 Set/24 Out/24 Nov/24 Dez/24 1 25/jul 26/ago 24/set 25/out 25/nov 23/dez 2 26/jul 27/ago 25/set 28/out 26/nov 24/dez 3 29/jul 28/ago 26/set 29/out 27/nov 26/dez 4 30/jul 29/ago 27/set 30/out 28/nov 27/dez 5 31/jul 30/ago 30/set 31/out 29/nov 30/dez 6 01/ago 02/set 01/out 01/nov 02/dez 02/jan/25 7 02/ago 03/set 02/out 04/nov 03/dez 03/jan/25 8 05/ago 04/set 03/out 05/nov 04/dez 06/jan/25 9 06/ago 05/set 04/out 06/nov 05/dez 07/jan/25 0 07/ago 06/set 07/out 07/nov 06/dez 08/jan/25

Para quem recebe acima do salário mínimo

Dígito final do NIS Jul/24 Ago/24 Set/24 Out/24 Nov/24 Dez/24 1 e 6 01/ago 02/set 01/out 01/nov 02/dez 02/jan/25 2 e 7 02/ago 03/set 02/out 04/nov 03/dez 03/jan/25 3 e 8 05/ago 04/set 03/out 05/nov 04/dez 06/jan/25 4 e 9 06/ago 05/set 04/out 06/nov 05/dez 07/jan/25 5 e 0 07/ago 06/set 07/out 07/nov 06/dez 08/jan/25

COMO CONSULTAR O VALOR

Os segurados podem consultar os valores no site Meu INSS. Após fazer o login, na tela inicial, clique no serviço de "Extrato de Pagamento". A consulta também pode ser feita pelo aplicativo de mesmo nome, que pode ser baixado nas lojas Play Store (Android) e App Store (iOS). O desenvolvedor é Serviços e Informações do Brasil.

É preciso ter cadastro no Portal Gov.br para conseguir o acesso no celular. Clique aqui para saber como criar a conta.

Caso não tenha acesso à internet, basta ligar para a Central 135. Será preciso informar o número do CPF e confirmar informações cadastrais para evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

Os valores são depositados na conta do beneficiário, seja ela aberta na hora da aposentadoria ou alguma conta-corrente ou poupança que o segurado tenha indicado.

O cidadão que tem conta-benefício deve fazer o saque do dinheiro ou a transferência. Neste modelo, não é possível usar a função débito.

Quem recebe por conta-corrente pode fazer as movimentações bancárias habituais, como pagar contas com o cartão ou por Pix, fazer transferências e demais negociações, assim como quem tem conta-poupança.

CONSULTE SEU EXTRATO DE PAGAMENTO

Pela internet, é possível conferir se está tudo correto com os valores do benefício do INSS ou com a data, além de checar em qual banco ocorrerá o pagamento do benefício

Acesse o Meu INSS com o login e a senha Clique na opção "Extrato de Pagamento" Clique no mês desejado Se desejar imprimir, clique em "Baixar PDF"

Para correntistas do Banco do Brasil e da Caixa também é possível usar os serviços de home banking acessando a opção:

"Previdência Social", para o Banco do Brasil

"Extrato Previdenciário", na Caixa

CONFIRA EXTRATO DE EMPRÉSTIMO

O segurado pode consultar mensalmente o Meu INSS para saber se há empréstimos que geram desconto no benefício

Acesse o Meu INSS com o login Clique na opção "Extrato de empréstimo" Se recebe mais de um benefício previdenciário, consulte um por vez A tela vai mostrar as informações do benefício e a margem consignável Se preferir imprimir, clique em "Baixar PDF"

PEÇA O PAGAMENTO DE BENEFÍCIO NÃO RECEBIDO

Quem não recebeu o pagamento de algum benefício pode solicitar ao INSS os valores não recebidos