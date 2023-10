Veja quem tem direito à pensão por morte do INSS

São Paulo

A pensão por morte é um benefício pago a dependentes de segurados e aposentados do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) após a morte do beneficiário. A lista dos que têm direito e a duração do pagamento dependem de algumas exigências.

O cálculo da pensão foi alterado em novembro de 2019, com a aprovação da reforma da Previdência. O valor do benefício varia conforme o número de dependentes e também há regras que limitam o acúmulo da pensão com aposentadoria.

Certidões de óbito e de casamento estão entre os documentos exigidos pelo INSS para a concessão da pensão para o cônjuge - Gabriel Cabral/Folhapress

O pagamento é liberado se a pessoa que morreu cumpria ao menos uma das seguintes exigências na data do óbito:

Tinha qualidade de segurado: direito à cobertura do INSS, com contribuições pagas em dia

Estava no período de graça: período em que o segurado mantém os direitos previdenciários quando não está contribuindo com o INSS; ele varia de três meses a três anos, dependendo do tipo e do tempo de contribuição, e se a pessoa foi demitida, por exemplo

Recebia benefício previdenciário como a aposentadoria; a exceção é o auxílio-acidente

O menor valor a ser pago é o salário mínimo, e a pensão máxima corresponde ao teto do INSS, que é corrigido todo ano pelo governo federal com base na inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Se a pessoa que morreu tinha regimes distintos de previdência (geral, que é o INSS, e próprio, usado pelos servidores, por exemplo), os dependentes receberão uma pensão por morte para cada regime.

Quem tem direito à pensão por morte?

Há uma prioridade entre as pessoas que têm direito a receber o benefício. Elas são divididas em três classes:

Classe 1: cônjuge ou companheiro, incluindo homoafetivo; filho não emancipado e menor de 21 anos de idade ou que seja equiparado a um filho (enteado e menor tutelado); filho de qualquer idade com invalidez ou deficiência que o torne incapaz

Classe 2: pais

Classe 3: Irmão não emancipado e menor de 21 anos de idade; irmão de qualquer idade com invalidez ou deficiência que o torne incapaz

Em todos os casos, é preciso comprovar a ligação com o segurado que morreu. No caso de cônjuge ou companheiro que tenha união estável não é necessário comprovar dependência econômica. Quem tem união estável terá que provar a união e, dependendo do caso, ir à Justiça.

Enteados, menores tutelados, pais e irmãos precisam comprovar que eram dependentes economicamente de quem morreu.

Os dependentes com deficiência ou invalidez terão de provar a condição, por meio de perícia médica feita pelo INSS. O pagamento da pensão é integral para esses beneficiários, independentemente se a pessoa que morreu tinha aposentadoria ou não.

O ex-cônjuge ou ex-companheiro também pode ter direito à pensão, desde que comprove dependência econômica, como no caso de quem recebe pensão alimentícia.

O pagamento segue a ordem de prioridade e a classe que está acima exclui as seguintes. Se houver dependentes da classe 1, os eventuais beneficiados nas classes 2 e 3 não ganharão a pensão, mesmo que os beneficiários da classe 1 percam o direito posteriormente.

Portanto, os irmãos só terão direito se não houver dependentes nas outras duas classes.

Quais são as novas regras para receber pensão por morte?

A reforma de 2019 mudou o cálculo da pensão. O texto estabelece uma cota de 50% do benefício de quem morreu e soma 10% por dependente, com limite de 100%. A viúva ou o viúvo é considerado um dependente, então a pensão será de 60% caso não tenha filhos.

O cálculo pode ser aplicado sobre o valor da aposentadoria que era paga ou sobre o benefício por invalidez a que a pessoa que morreu teria direito, caso não estivesse aposentada. Antes da reforma, a pensão equivalia a 100% do benefício.

Cotas da pensão por morte:

Número de dependentes Percentual da aposentadoria ou do benefício por invalidez 1 60% 2 70% 3 80% 4 90% A partir de 5 100%

Com esse cálculo, o INSS só pagará uma pensão integral (100%) se houver ao menos cinco dependentes. Se algum dos beneficiários perder o direito à pensão (como no caso de um filho que completa 21 anos de idade), os 10% referentes a ele serão excluídos do benefício. Antes de novembro de 2019, a quantia era mantida em 100%, pois a cota do filho que perdia o direito era revertida para o viúvo ou a viúva.

Além do limite de idade de 21 anos para os filhos ou irmãos, a pensão pode ser cortada do cônjuge ou companheiro dependendo da sua idade, conforme regra criada em 2015, quando o benefício deixou de ser vitalício para parte dos viúvos ou das viúvas.

Agora, a pensão só é paga até o fim da vida para quem tem 45 anos ou mais. Entre 2015 e 2021, a idade era 44 anos.

Por quanto tempo a pensão é paga de acordo com a idade da viúva ou do viúvo

Idade da viúva ou do viúvo Período de pagamento da pensão Menos de 22 anos 3 anos Entre 22 e 27 anos 6 anos Entre 28 e 30 anos 10 anos Entre 31 e 41 anos 15 anos Entre 42 e 44 anos 20 anos A partir de 45 anos Vitalício

A duração da pensão também diminui se não forem cumpridas duas regras estabelecidas em 2015:

A pessoa que morreu precisa ter ao menos 18 meses de contribuição ao INSS

É necessário ter, no mínimo, 24 meses (dois anos) de casamento ou união estável comprovada

Caso não sejam cumpridas as condições, a pensão será paga por quatro meses ao dependente. As duas regras só não serão exigidas se a morte ocorrer por acidente de qualquer natureza.

A emenda constitucional 103/2019, da reforma da Previdência, também mudou o cálculo da aposentadoria por invalidez, o que afeta o valor da pensão por morte que será deixada por um segurado que não era aposentado.

Até 13 de novembro de 2019, o valor era estabelecido a partir dos 80% maiores salários desde 1994. Essa média salarial era repassada integralmente aos dependentes, respeitando a quantia mínima (salário mínimo) ou máxima (teto previdenciário) da pensão

Após 13 de novembro de 2019, é feita uma média de todos os salários desde julho de 1994. O INSS paga 60% sobre a média mais 2% para cada ano que ultrapassar 20 anos de contribuição ao INSS, para homens, e 15 anos, para mulheres

Por isso, após a reforma, se um homem contribuiu por menos de 20 anos, o cálculo da pensão corresponde a 60% da média salarial. Em seguida, o valor da pensão pode sofrer uma segunda redução de acordo com o número de dependentes.

Caso um homem tenha feito contribuições ao INSS por 22 anos antes da sua morte, a aposentadoria por invalidez a que teria direito será 64% da média salarial. Depois, é preciso ver se o valor da pensão terá diminuição pelo número de dependentes.

Como receber 100% do valor da pensão após a reforma?

A pensão integral pode ser paga nas seguintes situações:

Há ao menos cinco dependentes da pessoa que morreu após 13 de novembro de 2019

Há dependente com invalidez ou deficiência que o torne incapaz

Morte ocorreu por acidente no trabalho ou por doença profissional ou do trabalho

Morte ocorreu até 13 de novembro de 2019 e não houve pedido de pensão

Quanto tempo demora para receber pensão?

O pedido pode ser feito a qualquer momento, mas a data de solicitação define se haverá o pagamento retroativo, ou seja, de atrasados. O dependente tem até 90 dias, desde a data da morte, para fazer o pedido e receber o benefício com atrasados de todo o período. Se o dependente for menor de 16 anos, o prazo é estendido para 180 dias.

As solicitações que forem feitas após esse período terão o pagamento da pensão a partir da data do requerimento ao INSS. Se houver morte presumida (quando ocorre um desaparecimento, por exemplo), o benefício é pago a partir da data da decisão judicial.

Quando corta a pensão para cônjuge e filhos?

Limites de idade atingidos pelos dependentes

Dependente com invalidez que perde essa condição

Dependente com deficiência que retoma sua capacidade

Beneficiário condenado por participação na morte da pessoa de quem era dependente

Se o segurado que teve morte presumida é encontrado vivo

Pode acumular pensão?

É possível receber mais de uma pensão por morte, desde que o segurado atenda as exigências legais. A exceção é para a pensão de cônjuge de um mesmo regime previdenciário (geral ou próprio), que só é permitida uma por pessoa, a que for mais vantajosa para o beneficiado.

Por exemplo, se uma mulher recebe a pensão pela morte de um ex-marido pelo INSS e o atual marido dela morre e ele também está só no INSS, ela terá direito a apenas uma das pensões —será paga a que for a mais vantajosa.

Caso a mulher receba a pensão pela morte de um ex-marido pelo INSS e o atual marido dela morre, mas ele era servidor e receberia por um regime próprio de previdência, ela terá direito às duas pensões por serem de regimes previdenciários distintos.

A pensão por morte também pode ser acumulada com outros benefícios previdenciários como aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e salário-maternidade.

O valor do maior benefício será pago integralmente, e o segundo será reduzido, seguindo a tabela abaixo:

Valor recebido no 2º benefício Valor que será pago pelo INSS Até 1 salário mínimo 100% do valor Entre 1 e 2 salários mínimos 60% do valor Entre 2 e 3 salários mínimos 40% do valor Entre 3 e 4 salários mínimos 20% do valor Acima de 4 salários mínimos 10% do valor

Como faço o pedido?

O pedido pode ser feito pelo site Meu INSS ou pelo aplicativo de mesmo nome, que pode ser baixado nas lojas Play Store (Android) e App Store (iOS). O desenvolvedor é Serviços e Informações do Brasil.

É preciso ter cadastro no Portal Gov.br para conseguir o acesso no celular. Clique aqui para saber como criar uma conta.

Veja abaixo o passo a passo:

Acesse o aplicativo ou site Meu INSS

Clique no botão "Novo pedido"

Digite na busca "pensão por morte urbana" e clique sobre ela quando aparecer a opção

Leia as instruções, informe os dados solicitados e avance

Será preciso enviar os documentos necessários para o pedido, como CPF da pessoa que morreu e dos dependentes, documentos para comprovar tempo de contribuição, relação com o segurado, dependência econômica e resultado da perícia médica, se for o caso, além do atestado de óbito

Anote o número do protocolo para acompanhar o processo

A solicitação também pode ser feita pelo telefone 135, sendo necessário levar os documentos exigidos a uma agência da Previdência Social.

Quais documentos servem para provar vínculo com a pessoa morta?

Para provar relação:

Cônjuge e filhos: certidões de casamento e de nascimento

certidões de casamento e de nascimento Enteado: certidão de casamento da pessoa que morreu e certidão de nascimento do enteado

certidão de casamento da pessoa que morreu e certidão de nascimento do enteado Menor tutelado: certidão judicial de tutela

certidão judicial de tutela Pais: certidão de nascimento da pessoa morta e documentos de identificação dos pais

certidão de nascimento da pessoa morta e documentos de identificação dos pais Irmão: certidão de nascimento

Para o enteado e menor tutelado também é exigido um documento escrito pela pessoa que morreu manifestando que eles sejam equiparados a um filho, que eles são seus dependentes economicamente e que não são emancipados.

Pagamento da pensão por morte é vitalício para viúvo ou viúva que tem 45 anos ou mais - Fotolia

Para provar união estável ou dependência econômica:

O artigo 22 do decreto 3.049, de 6 de maio de 1999, dá algumas indicações de documentos, que podem ser enviados para comprovar a união estável ou dependência econômica para solicitar a pensão por morte. Desde a reforma de 2019, o INSS não reconhece mais provas baseadas apenas em testemunhas.

Certidão de nascimento de filho em comum

Certidão de casamento religioso

Declaração do Imposto de Renda da pessoa morta, em que conste o beneficiário como dependente

Disposições testamentárias

Declaração especial feita em tabelião

Comprovante provando que moravam no mesmo domicílio

Comprovante de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil

Procuração ou fiança assinada pelas duas partes

Conta bancária conjunta

Registro em associação de qualquer natureza, onde conste o beneficiário como dependente

Anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados

Apólice de seguro da qual conste a pessoa morta como dono do seguro e o dependente como beneficiado

Ficha de tratamento em instituição de saúde com a pessoa morta como responsável pelo dependente

Escritura de compra e venda de imóvel da pessoa morta em nome do dependente

Declaração de não emancipação do dependente menor de 21 anos

É preciso apresentar ao menos dois documentos, sendo que para comprovar a união estável um dos documentos precisa ser de, no máximo, dois anos antes da morte do segurado.