'Nunca tive conversa com Tarcísio sobre ser ministro de nada', diz Campos Neto

Brasília e São Paulo

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, negou nesta quinta-feira (27) ter conversado com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), sobre um eventual cargo político após o fim de seu mandato na autoridade monetária.

"Nunca tive conversa com Tarcísio sobre ser ministro de nada. Sou muito amigo dele, continuamos conversando sobre economia, como sempre fizemos", disse. "Não tenho pretensão de ser político e de me candidatar a nada", acrescentou.

Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, na última coletiva de imprensa do ano de 2023 em Brasília - Gabriela Biló -21.dez.2023/Folhapress

No dia 10 de junho, Campos Neto participou de um jantar oferecido pelo governador em São Paulo. Como mostrou o Painel S.A., o chefe da autoridade monetária sinalizou nessa ocasião aceitar ser ministro da Fazenda caso Tarcísio entre na disputa pelo Palácio do Planalto.

Ainda de acordo com o relato, a avaliação do presidente do BC é de que seria melhor Tarcísio se consolidar na chefia do governo de São Paulo por mais um mandato e se lançar à Presidência "consagrado".

O episódio levou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) a dizer que o presidente do BC tem lado político e trabalha para prejudicar o país. Lula também comparou Campos Neto ao ex-juiz da Lava Jato, senador Sergio Moro (União Brasil-PR).

Segundo Campos Neto, o debate sobre uma eventual participação no governo de Tarcísio visa politizar a sua atuação no BC.

"Em 2030, vou ter 61 [anos], daqui a seis anos. Eu falar alguma coisa que vou fazer daqui a seis anos não faz o menor sentido. Nunca teve essa conversa. Tenho dito que vou para o mundo privado, provavelmente, ainda não sei hoje, vou fazer alguma coisa que misture tecnologia com finanças", afirmou.

"O resto é uma especulação para contaminar nosso trabalho técnico, colocar um viés político em um trabalho que não tem política, que é técnico", complementou.

O presidente do BC disse não ter se pronunciado antes sobre o assunto em respeito ao período de silêncio do Copom (Comitê de Política Monetária). Em junho, ele correspondeu ao intervalo entre os dias 12 e 25.

Campos Neto afirmou também que entrar no debate político não é bom para o BC e voltou a defender o caráter técnico de sua atuação no comando da instituição. Para sustentar sua argumentação, deu como exemplo a escalada de juros feita pelo Copom em ano eleitoral, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) concorria à reeleição.

"O Banco Central do Brasil fez o maior aumento de juros em anos de eleição na história do mundo emergente. Na história do mundo emergente. [...] A gente veio de 2% para 13,75% [ao ano], mostrando claramente naquele período, véspera da eleição, que foi uma decisão técnica", disse. "O futuro vai continuar mostrando isso do mesmo jeito que nós mostramos no passado."