Problemas da Boeing pesam na classificação de crédito, e empresa pode cair para status 'lixo'

Chicago e Nova York

A Boeing, uma fabricante de aeronaves pioneira, peça-chave do negócio de defesa dos EUA e sobrevivente de um século de turbulência na indústria da aviação, está enfrentando uma perspectiva antes impensável: ter sua classificação de crédito rebaixada para o chamado "junk" (lixo, em português).

A gigante aeroespacial deve detalhar suas entregas de aviões para o mês de maio nesta terça-feira (11). Espera-se que os números sejam decepcionantes, e investidores e analistas estarão atentos para ver se a empresa pode aumentar as entregas —e o fluxo de caixa livre— na segunda metade do ano, na esperança de evitar um rebaixamento.

Entregas fracas de aeronaves, um quadro de recuperação incerto e um período prolongado de alta dívida em relação aos ganhos têm sido citados por agências de classificação como fatores que poderiam levá-las a rebaixar a classificação da Boeing para junk.

Boeing 737 voa sob tempestade em Sydney, Austrália - David Gray - 7.jun.24/AFP

Uma queda para o status de grau especulativo poderia tornar mais caro para a Boeing contrair empréstimos. O tamanho imenso de sua estrutura de capital, com quase $58 bilhões em dívida total, pode dificultar a absorção de uma nova oferta por compradores de alto rendimento — provocando oscilações de preço. A liderança da Boeing tem enfatizado a importância de manter o status de grau de investimento, e investidores e analistas esperam que a empresa evite um rebaixamento a todo custo.

"Uma folha de balanço desse tamanho enfrentaria muitos desafios para se financiar no mercado de alto rendimento", tornando "uma transição realmente difícil para o alto rendimento", disse um gestor de ativos que detém títulos da Boeing.

"Esperaríamos alguma volatilidade com um rebaixamento, com certeza", disse outro gestor de portfólio de uma grande gestora de ativos que possui títulos da Boeing.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

A gigante aeroespacial está pairando no nível mais baixo do universo de grau de investimento, depois que a Moody’s se juntou às outras principais agências de classificação ao reduzir sua qualidade de crédito para "Baa3" em abril —conhecido como triplo-B menos por seus pares. Ao mesmo tempo, Moody’s, S&P e Fitch todas baixaram suas perspectivas da empresa para "negativa" — um movimento que pode sinalizar uma maior probabilidade de futuros rebaixamentos adicionais.

Os investidores notaram que os títulos da Boeing já estão sendo negociados entre a parte inferior do mundo de grau de investimento e o topo da escala de alto rendimento, um sinal dos desafios enfrentados até o momento e das mudanças feitas na sua classificação de crédito.

Entre os títulos maiores e mais líquidos da Boeing, um emitido em 2020 e com vencimento em 2050 atualmente rende cerca de 6,5%. Outro com vencimento em 2030 rende pouco menos de 6%, enquanto um título com vencimento em 2025 rende pouco mais de 6%. Esses níveis são superiores à média para todos os títulos classificados como triplo-B, que era de 5,7% na quinta-feira (6), de acordo com dados do Ice BofA. Mas são inferiores ao rendimento médio de 6,7% para todos os títulos classificados como duplo-B, o nível mais alto de grau especulativo.

Um porta-voz da empresa recusou-se a comentar. O diretor financeiro Brian West disse aos investidores em abril que, ao gerenciar a folha de balanço da Boeing, juntamente com a melhoria da fabricação e da cadeia de suprimentos, a empresa "priorizaria a classificação de grau de investimento".

A Boeing tem enfrentado dificuldades com fluxo de caixa livre neste ano. Ela utilizou quase US$ 4 bilhões (R$ 21,4 bilhões) em caixa no primeiro trimestre e agora espera um fluxo de saída para o ano.

Um comitê de classificação "pesaria fortemente" um cenário em que as entregas da Boeing, e portanto seu fluxo de caixa livre, não melhorem ao longo do ano, disse o analista da Moody's Jonathan Root.

A Administração Federal de Aviação dos EUA limitou a produção da Boeing do 737 Max a no máximo 38 por mês. A entrega próxima a esse limite será importante para a classificação da Boeing, disse Root, pois "um negócio de aviões comerciais em funcionamento perdoa muitos pecados".

"O que importa não é o número de maio [de entregas], mas a tendência, a inclinação da linha de julho a dezembro", disse ele.

Seis anos atrás, antes do primeiro acidente com o 737 Max na costa da Indonésia em outubro de 2018, a Boeing era classificada como "A" ou "A2"—quatro níveis acima de grau especulativo— por todas as três agências de classificação. Quando um segundo jato caiu cinco meses depois, os reguladores em todo o mundo mantiveram o jato no chão por quase dois anos.

As agências reduziram suas classificações no final de 2019 e início de 2020, e novamente na primavera de 2020 quando a pandemia de Covid tomou conta dos EUA, devastando a demanda por viagens aéreas e aviões e interrompendo a cadeia de suprimentos do fabricante de aviões.

A Boeing recorreu ao mercado de títulos para obter US$ 25 bilhões em abril de 2020 para ajudar a enfrentar a pandemia. Ela levantou outros US$ 10 bilhões seis semanas atrás para reforçar sua liquidez, enquanto antecipa US$ 12 bilhões em vencimentos nos próximos dois anos.

A alavancagem da Boeing —a relação entre sua dívida total e os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização— a torna uma "exceção" entre as empresas com a mesma classificação de crédito, disse o analista da Fitch Ratings, Nicholas Varone.

A "falta de um caminho de volta" para a melhoria da produção e entregas, e o impacto resultante no fluxo de caixa, seria um dos fatores que poderiam desencadear um rebaixamento para grau especulativo, disse Varone. Mas ele disse que espera que a empresa melhore nos próximos seis a 12 meses e que é mais provável que mantenha sua classificação de grau de investimento.

Os investidores são confortados pela realidade do mercado de aviação comercial, onde as companhias aéreas têm apenas dois fornecedores: a Boeing e sua rival Airbus.

"Acreditamos que há uma probabilidade bastante baixa de que ela realmente seja rebaixada", disse Adam Abbas, chefe de renda fixa da Harris Associates, um detentor de títulos da Boeing. "É um duopólio", ele observou, acrescentando que "há negatividade demais embutida... para assumir que os problemas da Boeing hoje serão problemas em três a cinco anos".