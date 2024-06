Ticketmaster falha em comprovar que dados de brasileiros não vazaram, diz Procon-SP

São Paulo

A Ticketmaster falhou em comprovar que dados de brasileiros não foram expostos no vazamento de informações de clientes da empresa reportado no final de maio, afirmou o Procon de São Paulo em nota publicada nesta terça-feira (11).

A companhia norte-americana, subsidiada da Live Nation Entertainment, foi notificada na semana retrasada para esclarecer detalhes sobre o vazamento de dados que afetou mais de 560 milhões de clientes em todo o mundo.

O órgão de defesa do consumidor, porém, considerou a resposta da companhia "insatisfatória" e encaminhou o caso para uma equipe de fiscalização que irá "adotar as providências pertinentes conforme determinações do Código de Defesa do Consumidor".

O grupo de hackers ShinyHunters, que assumiu a responsabilidade pelo ataque, afirma que as informações roubadas incluem nomes, endereços, números de telefone e detalhes parciais de cartão de crédito de usuários da plataforma de venda de ingressos.

"Além de não apresentar evidências que comprovam como tem certeza de que os dados dos consumidores brasileiros não foram vazados, a Ticketmaster não detalhou sua política de mitigação de danos aos cidadãos após exposição de dados, como: imediata anonimização de dados, exclusão de dados prescindíveis, instauração de processo investigatório interno com ampla divulgação aos lesados, dentre outros", diz o Procon.

A empresa, além disso, "deixou de informar sobre a criação de canal de atendimento específico para os consumidores que tiverem dúvidas ou mesmo evidências de que seus dados foram objeto de vazamento".

A Ticketmaster não confirmou o ataque à imprensa ou a clientes, mas notificou acionistas em documento enviado à Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos. Nele, afirmou que estava trabalhando para "mitigar o risco" para clientes e que estava notificando os usuários sobre o acesso não autorizado às suas informações pessoais.

"Até a data deste registro, o incidente não teve, e não acreditamos que seja razoavelmente provável que tenha, um impacto material em nossas operações comerciais gerais ou em nossa condição financeira ou resultados operacionais. Continuamos avaliando o riscos e nossos esforços de remediação estão em andamento", afirmou a empresa.

A Ticketmaster é uma das maiores plataformas de venda de ingressos online do mundo. No Brasil, é a porta de entrada para eventos como o Rock In Rio e os shows de Bruno Mars e Caetano e Bethânia.

A Folha procurou a companhia para um pedido de comentário, mas não teve resposta.