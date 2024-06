Você fica no celular sonhando com compras? Três maneiras de evitar gastar demais

Nova York | Reuters

Beth Martin é uma designer de Charleston, na Carolina do Sul, mas, na sua cabeça, está no sul da França fazendo um tour em uma mansão dos anos 1700.

O site imobiliário Zillow é onde Martin tende a fazer um intervalo, procrastinar e imaginar o que compraria se dinheiro não fosse uma questão.

"Eu não vou realmente comprar isso, seja uma casa de US$ 11 milhões ou uma bolsa vintage Hermes de US$ 30 mil", diz Martin, de 40 anos, dando risada. "Mas eu olho para elas. É como eu sonho acordada".

Norte-americanos passam 2,5 horas por dia, ou 873 horas por ano, encarando o que sonham em comprar - Adobe Stock

Martin não está sozinha. Há inclusive um termo para o hobby dela: "Dreamscrolling", ou "sonhar rolando a tela", segundo a empresa de serviços financeiros Empower.

O novo estudo da Empower descobriu que os norte-americanos passam 2,5 horas por dia, ou 873 horas por ano, olhando as vitrines dos tempos modernos e encarando o que sonham em comprar.

"É uma saída para tudo que estão sonhando —imaginando a aposentadoria ideal, olhando para casas, escolhendo destinos de férias", diz Rebecca Rickert, chefe de comunicações da Empower.

É o oposto de "doomscrolling" ("rolagem do negativo"), o termo popularizado pela jornalista canadense Karen K. Ho no auge da pandemia de Covid-19 em meio a tantas notícias ruins.

Ho —agora uma jornalista sênior no site ARTNews— ficou conhecida como a "senhora que lembra do doomscrolling", dizendo para as pessoas saírem de seus celulares de vez em quando. Ho sugere que também devemos ter cuidado com o "dreamscrolling".

Por mais que distraia e divirta, não podemos passar o dia inteiro sonhando com Bali ou com reformas de banheiros de luxo, diz.

"Vale a pena lembrar que a vida real é mais bagunçada do que o que quer que as pessoas estão vendo no celular", diz. "Proprietários lidando com taxas de juros ou projetos de reformas que não deram certo; influenciadores de viagem sofrendo com a solidão, burnout e logísticas constantes; influenciadores de fitness com dismorfia corporal e dietas restritivas e intermináveis".

Desde que você não exagere, o estudo da Empower descobriu que o "dreamscrolling" pode ser positivo -- definir o que você quer da vida e planejar ações. Na realidade, 71% das pessoas que responderam disseram que o dreamscrolling as motivou a atingir seus objetivos financeiros, diz Rickert.

Veja três maneiras para esses sonhadores evitarem gastar demais:

ESTABELEÇA LIMITES

Se você está navegando por casas ou destinos de férias para aliviar o estresse após um dia duro no trabalho, tudo bem. Mas você pode querer reduzir o seu tempo online se esses breves intervalos estão se transformando em várias horas todos os dias, prejudicando sua produtividade. Membros da Gen Z fazem mais isso, passando mais de três horas por dia fazendo "dreamscrolling".

FAÇA UM PLANO CONCRETO

Digamos que o "dreamscrolling" o leve a realmente querer fazer uma compra específica ou adquirir alguma experiência. Tomar medidas para chegar lá é quando a coisa fica séria.

"A parte mais recompensadora é usar um sonho como inspiração para um plano de verdade para fazer alguma coisa", diz Ho. "Descubra quanto dinheiro e energia são necessários e passe pelo processo de economizar e fazer o trabalho envolvido", afirma Ho, que usou esses parâmetros para planejar uma viagem à França com a sua mãe em setembro.

SEGURE O ÍMPETO

Arquive as compras dos seus sonhos para o futuro colocando um item em um carrinho online ou mantendo a aba aberta.

Não se empolgue e clique imediatamente em "comprar" porque o custo de todas as compras por impulso chega a incríveis US$ 86.593,40 em média, segundo o estudo da Empower.