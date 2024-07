Clientes do Bradesco reclamam de falhas no aplicativo; banco diz que serviços voltaram

São Paulo

Após apresentar falhas no final de semana, clientes do Bradesco voltaram a reclamar do aplicativo do banco nesta segunda-feira (15). Segundo relatos nas redes sociais, serviços como Pix, transferências e pagamento de boletos ficaram indisponíveis pela manhã.

Procurado, o Bradesco afirmou que o aplicativo do banco para pessoas físicas teve "momentos de intermitência" pela manhã, mas a falha foi regularizada e todos os serviços voltaram a funcionar.

As queixas nas redes sociais sobre o aplicativo e o site começaram há pelo menos uma semana. O Bradesco afirmou que essas reclamações não procedem e que "site e apps operaram normalmente durante o último mês."

"Ao tentar acessar o aplicativo está dando a mensagem: "Algo deu errado... Tente novamente em instantes." Muita instabilidade nesse app, não avisam se está tendo manutenção. Eu tenho contas para pagar e estou desde 8:00 sem poder acessar minha conta", relatou, pela manhã, um usuária no Instagram.

Ao longo da manhã, o banco respondeu à maioria das queixas na rede social e no X, antigo Twitter, pedindo para os clientes tentarem novamente mais tarde. Já no início da tarde, a instituição passou a informar a normalização dos serviços, pedindo para que os usuários realizassem novamente as transações.

No X, também havia relatos de dificuldades para pagar serviços como aluguel e concluir compras com o Pix.

O Bradesco tem cerca de 72 milhões de clientes. Em 27 de novembro do ano passado, os correntistas foram surpreendidos com saldo zerado ou negativo na conta.

À época, o Bradesco afirmou que o processamento noturno do banco não atualizou corretamente o saldo da conta-corrente de um grupo reduzido de clientes, mas que o problema estava sendo resolvido gradualmente.

No final de outubro do ano passado, o app do banco também apresentou falhas durante seis horas. Os usuários não conseguiam entrar em suas contas ou enviar Pix. Na ocasião, o banco disse que "a intermitência" havia sido regularizada.