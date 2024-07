É importante que super-ricos contribuam com parcela justa em impostos, diz declaração do G20

Rio de Janeiro

A declaração do G20 sobre cooperação tributária internacional afirma que os países do fórum buscarão se engajar de forma cooperativa para garantir que os super-ricos sejam taxados de forma efetiva, mas diz que isso precisa ser feito com "total respeito à soberania tributária".

O texto também destaca ser importante que os chamados super-ricos contribuam com uma parcela justa em impostos.

O ministro Fernando Haddad (Fazenda), durante as reuniões do G20 no Rio de Janeiro. - PABLO PORCIUNCULA/AFP

O documento foi negociado nos últimos dias no Rio de Janeiro, durante a reunião de ministros de Finanças do G20. Ele afirma que essa cooperação poderia envolver a troca de boas práticas, debates sobre princípios tributários e a elaboração de mecanismos contra evasão.

Diz, ainda, que os países esperam continuar a discussão no âmbito do G20 e em outros fóruns.

Foram publicados dois documentos nesta quinta-feira (25). Além da declaração sobre cooperação tributária, um comunicado ministerial mais amplo e que abarca outros assuntos da economia global.

A declaração tributária tem uma linguagem mais assertiva em relação à taxação dos super-ricos —bandeira da presidência brasileira do G20—, inclusive o diagnóstico de que a capacidade de evasão fiscal de "indivíduos com patrimônio líquido ultraelevado" é um problema na atualidade.

O texto afirma que essa capacidade de evasão pode minar a justiça dos sistemas tributários e reduzir a efetividade da taxação progressiva.

Incluir a taxação dos super-ricos nos textos do G20 era uma das prioridades da presidência brasileira.

Na declaração ministerial ampla, o assunto é tratado de forma branda, uma vez que diferentes países resistiram a adotar um documento que apontasse para uma arquitetura internacional de taxação dos ultra-ricos.

Ao final, o Brasil conseguiu negociar um comunicado que reafirma o compromisso dos países com a promoção do "diálogo global sobre tributação justa e progressiva", incluindo "indivíduos com patrimônio líquido ultraelevado". Embora o texto não contenha uma promessa concreta de apoio a um sistema internacional de tributação para os super-ricos, os negociadores brasileiros dizem que a menção ao assunto é uma vitória.

Durante as negociações, o Brasil precisou fazer concessões. Diferentes países no G20, entre eles os Estados Unidos, não aceitaram a inclusão de qualquer trecho que indicasse um endosso a um imposto de caráter internacional. Nesse sentido, a designação da proposta como um tipo de "taxação internacional", que chegou a constar em versões anteriores da redação, foi vetada.

Os americanos ainda bloquearam indicativos sobre como os recursos de um eventual imposto sobre bilionários deveriam ser aplicados, sob o argumento de que o assunto é de competência de cada país.

Para contornar essas resistências em busca de consenso, o Brasil aceitou alguns ajustes de linguagem. Entre eles, o reconhecimento do princípio de soberania tributária —para reforçar o caráter nacional do tema.

O trecho sobre tributação dos super-ricos faz referência à "Declaração Ministerial do G20 do Rio de Janeiro sobre Cooperação Tributária Internacional", o documento dedicado exclusivamente à discussão tributária.

A redação também diz que o grupo continua trabalhando em conjunto por um sistema de tributação internacional "mais justo, mais estável e mais eficiente" e que a cooperação deve "maximizar as sinergias entre os fóruns internacionais existentes."

O comunicado menciona que os ministros "tomam conhecimento" dos estudos encomendados pela presidência brasileira do G20 ao FMI (Fundo Monetário Internacional) e ao economista francês Gabriel Zucman, além de fazer referência a um relatório da OCDE sobre taxação e desigualdades.

O parágrafo sobre tributação apoia ainda discussões construtivas no comitê da ONU que discute cooperação internacional desse tema —uma demanda da União Africana, que considera a OCDE menos representativa para realizar esse tipo de discussão.

Pouco antes de os documentos serem publicados, o ministro Fernando Haddad (Fazenda) afirmou que, a partir da adoção dos documentos, o assunto agora deixa de ser uma proposta brasileira e passa a ser do fórum.

O objetivo da presidência brasileira é usar os documentos do G20 para reforçar o debate desse tema em outras instâncias, como a ONU e a OCDE.

"Eu penso que nós também temos que agregar conhecimento acadêmico para tentar colocar sobre a mesa as formas possíveis de implementação dessa medida. Não é tarefa simples, do ponto de vista prático, é uma mudança de conceito como nunca se viu. Mas, ao mesmo tempo, a experiência do Pilar 1 e do Pilar 2 da OCDE [que discute tributação de multinacionais] nos dão esperança de que será possível concluir essa agenda em algum momento do futuro próximo", disse Haddad.

"Até porque as demandas de financiamento, de fontes de financiamento para transição ecológica e combate à pobreza têm crescido no mundo. E eu penso que a pressão e a mobilização social em torno dessa agenda também deverá crescer".