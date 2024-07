Folha passa a publicar reportagens e artigos de The Economist

São Paulo

A Folha passa a publicar reportagens, infográficos, artigos e análises da revista britânica The Economist. Com a parceria, a publicação se soma a outras agências de notícias internacionais que são traduzidas para o português e compõem o conteúdo do jornal brasileiro.

Fundada no formato de um jornal em 1843 por um fabricante de chapéus escocês, a publicação de economia surgiu com o objetivo de promover a causa do livre comércio. Com a cobertura de temas que abordam finanças, tecnologia e geopolítica, a revista busca mostrar ao leitores os grandes motores das mudanças econômicas no mundo.

Capa da revista The Economist pressionou o presidente americano, Joe Biden, à renúncia de candidatura para a reeleição à Casa Branca - Reprodução

De lá para cá, ao longo de quase duas décadas, o grupo The Economist evoluiu para uma empresa global de meios de comunicação e serviços de informação, com sede em Londres, na Inglaterra.

Ao longo do tempo, a publicação expandiu para a América do Norte, local que se tornou seu maior mercado.

Nos últimos anos, a publicação se reposicionou para se inserir no meio digital, onde fornece informações e dados empresariais. Além da revista, The Economist possui aplicativo, podcasts, filmes, infográficos interativos e conteúdos para as mídias sociais.

O grupo, que também tem um braço de educação, por meio do qual oferece cursos online para empresários, hoje possui escritórios em 20 cidades, sendo um deles em São Paulo.

A Folha também mantém parcerias para veiculação de conteúdo jornalístico de outras publicações, como Financial Times, The New York Times, Bloomberg, Caixin e AFP.