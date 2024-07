Governo prevê déficit no limite do permitido, família Abravanel quer mais pela Jequiti e o que mais importa no mercado

São Paulo

No limite

O governo Lula (PT) revelou que vai fechar as contas deste ano com R$ 28,8 bilhões de déficit, exatamente no limite permitido pela lei.



Entenda: as regras fiscais determinam que as contas públicas deste ano e do próximo fechem com zero prejuízo, mas há uma tolerância de até 0,25% do PIB (Produto Interno Bruto), o que, em valores, corresponde a R$ 28,8 bilhões. Entenda.



↳ O valor do déficit foi divulgado nesta segunda (22) e é praticamente o dobro do previsto no trimestre passado.



Rogério Ceron, secretário de Haddad, ressaltou que qualquer resultado até 0,25% significará o alcance da meta, e que não há motivos para mexer no alvo, como já feito.



Histórico. A primeira versão do arcabouço fiscal não permitia déficits em 2025. Para evitar uma "punição", em abril, o governo afrouxou as metas.



Agora, para fechar 2024, o governo fará um congelamento de despesas de R$ 15 bilhões dos seus gastos "livres", anunciado na última quinta.



Ainda não foi informado quais órgãos serão impactados. A expectativa é de que emendas de parlamentares e obras sofram os cortes.

A colunista Adriana Fernandes conta os cálculos feitos em Brasília para propor um déficit bem no limite do permitido, "no fio da navalha".

Como vai funcionar: dos R$ 15 bilhões bloqueados, R$ 11,2 bilhões serão congelados para compensar o crescimento dos chamados gastos obrigatórios.



↳ Eles incluem a Previdência, salário de servidores e benefícios sociais.



Outros R$ 3,8 bilhões serão congelados porque a arrecadação foi menor do que o esperado. Caso o governo mude o cenário, o bloqueio pode ser revertido.



Desaprovação. O ritmo de crescimento das despesas obrigatórias é criticado por economistas porque elas "comprimem" os gastos livres dentro do orçamento, exigindo os congelamentos se não houver arrecadação mais alta.

A despesa total do governo não pode crescer mais que 2,5% ao ano. Se algum gasto cresce muito mais que isso, outros precisam ser cortados para dar lugar.

Para evitar esse estrangulamento, o governo foca em aumentar a arrecadação desde o início do governo.



↳ Nas últimas semanas, Haddad virou meme nas redes sociais e recebeu o apelido de 'Taxadd' porque insiste em ajustar as contas com impostos.



↳ Para 2025, foi anunciado um pente fino em fraudes que poderá reduzir as despesas de crescimento rápido em R$ 25 bilhões, mas a decisão pode ser insuficiente.



O que mais fazer, então? Mudanças nas regras que ajustam automaticamente as aposentadorias, benefícios e o destinado à Saúde e Educação são apontadas como soluções.



Mas… As medidas já foram apresentadas ao presidente Lula, que discorda.



A Câmara fala também em discutir uma nova reforma da Previdência, com impacto maior, como expliquei na edição desta segunda da FolhaMercado.

Apagão sem fim

O apagão digital da última sexta (19) ainda atrapalha o dia a dia nos Estados Unidos, um dos países mais afetados. A companhia aérea Delta cancelou quase 800 voos nesta segunda (22) porque ainda não restaurou as operações.



A continuação dos problemas era prevista em alguns setores. Mesmo com a correção do erro que causou a pane global, os voos enfrentam gargalos.



↳ A Delta está sendo a mais lenta em voltar à normalidade depois do cancelamento de 1.200 voos na sexta e no sábado.



↳ Na Bolsa, investidores "puniram" as ações da companhia. A queda foi de 2%.



Entenda: a pane generalizada foi causada por uma atualização defeituosa do software de segurança CrowdStrike, usado por mais de 20 mil empresas no mundo. O erro deixou computadores desconectados ao forçar um ciclo repetitivo de recuperação de sistema.



↳ Um dos contratantes da CrowdStrike é a própria desenvolvedora do Windows, Microsoft.



A pane afetou todo tipo de empresa, principalmente nos Estados Unidos e Europa. Ela interrompeu até pedidos do Starbucks.



Por aqui. O Brasil foi pouco afetado porque a CrowdStrike tem pouco mercado no país. Com mais recursos, o software chega a ser dez vezes mais caro do que outros antivírus. É mais usado por setores vulneráveis a ataques, como financeiro e de transporte.



Na sexta, a intermitência causou problemas em voos pontuais, bancos e na rede de saúde, como no Hospital das Clínicas de São Paulo.



A falha nos sistemas do banco Bradesco foi uma das mais expressivas.



↳ Nas redes, clientes fizeram piadas com a tentativa de acessar a conta bancária. O apagão ocorreu justamente num tradicional dia de pagamento de salários no Brasil.



Perdas e ganhos. Enquanto as ações da CrowdStrike derreteram 14,5%, as da rival SentinelOne subiram 6,72% nesta segunda.



Analistas retiraram recomendações de investimento na CrowdStrike. A avaliação é que os concorrentes podem lucrar conforme as preocupações com concentração de mercado surgem.



↳ A CrowdStrike tem 23,9% de fatia no setor. A McAfee vem em segundo, com 21,2%, e a SentinalOne logo depois, com 9,6%. Os dados são da empresa de big-data 6sense.

O colunista da Folha Ronaldo Lemos afirma que o apagão é um alerta sobre a dependência de poucas empresas de segurança digital. A avaliação desta análise do jornal Financial Times é a mesma.

Quanto vale a Jequiti?

A venda da Jequiti Cosméticos pelo Grupo Silvio Santos está emperrada. A farmacêutica Cimed, que negocia 100% da empresa, não quer aumentar mais uma vez o valor da oferta.



Entenda: a proposta inicial da farmacêutica foi de R$ 400 milhões. A família Silvio Santos, porém, pediu mais. A Cimed ofereceu R$ 450 milhões, mas o valor ainda foi visto como insuficiente.



A decisão de venda ocorreu porque o Grupo Silvio Santos entendeu que não conseguiria dar à Jequiti os investimentos que ela precisava. A companhia quer manter o foco no SBT.



As negociações estão emperradas desde abril e só voltarão em agosto.



Aposta. A Cimed planeja transformar a Jequiti em uma potência nacional para concorrer com a Avon, multinacional controlada pela Natura.



O mercado brasileiro de beleza é o quinto maior do mundo, atrás de Estados Unidos, China, Japão e Índia, de acordo com a plataforma Statista.



↳ Serão movimentados US$ 26,6 bilhões (R$ 145,07 bilhões) em 2024.



A Cimed: fundada nos anos 70, em Minas Gerais, é uma das maiores indústrias farmacêuticas do país. Ela produz remédios, principalmente genéricos, mas também marcas como Cimegripe.



Entre os dermocosméticos mais conhecidos estão os hidratantes labiais Carmed e o lubrificante íntimo K-Med



↳ A empresa lucrou R$ 3 bilhões em 2023.

Dica de carreira

Responder de forma clara às perguntas numa entrevista de emprego é fundamental em processos seletivos. Mas não costuma ser muito fácil, não é?



Um dos tópicos que parece potencializar o nervosismo durante conversas com recrutadores é o famoso: "Me fale sobre você".



Entenda: os recrutadores querem ouvir sobre a trajetória profissional do candidato. É importante citar o que está no currículo, mas também trazer pontos novos.



Falar sobre seu perfil e estilo de trabalho também é indicado neste momento.



Veja dicas para uma boa resposta:



↳ Mantenha o perfil da vaga em mente, para citar experiências passadas relacionadas com o que a oportunidade pede.



Exemplo: em um processo para uma vaga de marketing, você não precisa perder tempo com detalhes sobre uma experiência que teve em vendas.



↳ Tenha cautela com informações pessoais. Ainda assim, quando bem usadas, podem ser um diferencial.



A sugestão é começar a resposta com a parte pessoal, sem se aprofundar muito. "Meu nome é tal, estudo/me formei em tal curso, meu objetivo profissional é esse...".



↳ Cuidado com o tempo. Vale fazer um panorama sem muitos detalhes, que podem ser discutidos depois, mas não é necessário correr.



Ficou em dúvida sobre o melhor jeito de organizar a resposta? Pergunte ao recrutador como ele prefere. Peça que ele te interrompa ou faça perguntas caso queira mais detalhes.



As dicas são da newsletter FolhaCarreiras, enviada toda segunda-feira com informações sobre mercado de trabalho e orientações para alavancar sua vida profissional.