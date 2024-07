Itaú passa a oferecer antecipação de parcelas do cartão com desconto

São Paulo

O Itaú Unibanco está disponibilizando novas funcionalidades em seu aplicativo ao longo deste mês. As atualizações fazem parte da nova roupagem do app Itaú, que futuramente irá abrigar todos os clientes do conglomerado, como aqueles que usam apenas a conta digital iti ou o Itaucard.

A unificação de todos os produtos e serviços do banco em um só aplicativo é a grande aposta do Itaú para aumentar a sua principalidade, ou seja, para ser o banco mais utilizado entre os clientes que têm contas em diversas instituições e, assim, aumentar a receita.

"Identificamos que há três vezes mais engajamento quando o cliente tem o banco completo, mas ainda é cedo para saber o impacto financeiro [da união dos apps para o banco]", diz Rubens Fogli, diretor de Cartões, Contas e Pagamentos do Itaú Unibanco.

Itaú lança novas funcionalidades em seu "superapp" em julho, como antecipação de parcelas, parcelamento de compras à vista e ferramentas de planejamento financeiro - Divulgação/Itaú

No decorrer de julho, correntistas do banco terão as novas ferramentas automaticamente adicionadas ao app do Itaú, sem necessidade de atualizá-lo.

Uma delas é a possibilidade de antecipar parcelas de compras feitas no cartão de crédito, com desconto anual ao redor de 9,5% —o desconto exato pode ser conferido via simulação— em qualquer momento a partir da compra até a data de vencimento da fatura.

Segundo o Itaú, a taxa pode variar de acordo com a política de desconto vigente, mas não se trata de uma promoção.

Considerando os 9,5%, em uma compra de R$ 1.000 parcelada em 12 vezes sem juros pode haver um desconto de até R$ 47, caso todas as parcelas sejam adiantadas.

A solução foi inicialmente ofertada pelo Nubank, que não divulga o percentual de desconto aplicado aos clientes. O Bradesco desenvolve ferramenta semelhante e planeja ofertá-la em breve.

O caminho contrário também estará disponível no Itaú neste mês. O cliente pode contratar o parcelamento com juros de compras feitas inicialmente à vista, antes do vencimento da fatura, em até 24 vezes.

Também é possível parcelar com juros as transferências feitas por Pix, usando o cartão de crédito. A transação segue o curso do Pix e é realizada instantaneamente, mas o cliente só irá pagá-la na fatura do cartão.

Em ambos os casos, os juros cobrados variam de acordo com o perfil do cliente.

Outra novidade é a possibilidade de redistribuir o limite de crédito entre diferentes cartões, a qualquer momento. Por exemplo, se o cliente vai viajar para o exterior e quer aumentar o limite do cartão que ele irá utilizar fora do Brasil, ele pode reduzir proporcionalmente esse teto de outro cartão do Itaú e gastar mais na viagem, sem ter que solicitar um aumento de crédito para o banco.

Agora, também há mais ferramentas de organização financeira no app, com a possibilidade de se estabelecer tetos de gastos e metas, como as "caixinhas" do Nubank, que funcionam como um cofre virtual, com rentabilidade e depósito automático.

Ainda na área de planejamento financeiro, o app centralizará todos os boletos em um mesmo CPF, com o uso do open finance, com alertas nas datas de vencimento, seguindo a tendência do mercado.

Superapp do Itaú

O termo superapp se popularizou no ano passado, quando o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que, em breve, os brasileiros não teriam mais vários aplicativos de bancos, mas apenas um único app agregador.

Assim, com o avanço do open finance, esse superapp daria a possibilidade de movimentar e acessar contas de diferentes bancos.

Especialistas em tecnologia bancária, porém, rejeitam o termo. Para eles, superapp descreve apenas aplicativos chineses como o WeChat, que reúne diversas soluções, como rede social, carteira digital e jogos.

"É um novo app? É um superapp? Não, é o mesmo app do Itaú, só que hipermoderno e personalizável", diz Fogli sobre as novidades no aplicativo do banco.

Segundo o Itaú, a intenção não é virar algo como o WeChat, mas incluir cada vez mais novas funcionalidades. A maioria ainda está sendo testada e deve ser implementada ao longo do próximo ano.

Por ora, o app abriga lojas de Samsung, iPhone, Xbox, além de parcerias com varejistas como Magazine Luiza e Netshoes no marketplace da plataforma, o Itaú Shop.

A migração dos 15 milhões de clientes Itaú que não são correntistas também será feita de forma paulatina. Dos oito apps disponibilizados hoje pelo banco, apenas três vão seguir existindo: íon, com soluções para investidores, Itaú Empresas, para contas de pessoas jurídicas, e o aplicativo principal Banco Itaú.

A estimativa do banco é que ela comece este ano pelos usuários dos cartões Itaú e termine por completo ao fim de 2025.

"É preciso ter calma na forma que faremos isso com o cliente. Por isso queremos fazer de maneira faseada", afirma João Araújo, diretor de Negócios, Plataformas e Experiências Digitais do Itaú Unibanco.

Aplicativos do Itaú que deixarão de existir até 2025 Banco irá migrar todos os clientes para seu app principal iti Personnalité Credicard Cartão de crédito Samsung Itaú Cartão de crédito Hipercard

RAIO-X | ITAÚ UNIBANCO

Fundação: 2008, ano de fusão do Banco Itaú e do Unibanco

Lucro líquido no 1º trimestre de 2024: R$ 9,77 bilhões

Clientes: 70 milhões

Agências e pontos de atendimento: 3.401

Funcionários: 95.773

Principais concorrentes: Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Nubank