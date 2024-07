Justiça do Rio terá concurso com salários de R$ 9.922,75 a R$ 15.387,88; veja lista de cargos

São Paulo

O TRT-RJ (Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região) determinou, nesta terça-feira (9), a realização de concurso público de nível superior com salários que vão de R$ 9.922,75 a R$ 15.387,88. As oportunidades serão para os cargos de analista e técnico judiciário, em diferentes áreas de formação.

O número de vagas e mais detalhes sobre a realização das provas serão divulgados no edital de abertura, que ainda não tem data para sair, segundo a Secretaria de Gestão de Pessoas do tribunal. A organizadora da seleção está em fase de contratação.

O concurso terá validade de dois anos, a partir da homologação dos resultados, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da presidência do tribunal.

Prédio do Tribunal Regional do Trabalho em Brasília (DF) - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A determinação ocorreu por meio da Resolução Administrativa 19/2024, publicada no Diário Eletrônico da Justiça do Trabalho desta terça, que também designou a constituição do Conselho Deliberativo do concurso.

Confira quais cargos serão contemplados:

Analista Judiciário

Área Judiciária;

Área Judiciária - Especialidade: Oficial de Justiça Avaliador Federal;

Área Administrativa - Especialidade: Contabilidade;

Área Apoio Especializado - Especialidade: Arquivologia;

Área Apoio Especializado - Especialidade: Biblioteconomia;

Área Apoio Especializado - Especialidade: Enfermagem;

Área Apoio Especializado - Especialidade: Engenharia Civil;

Área Apoio Especializado - Especialidade: Engenharia Elétrica;

Área Apoio Especializado - Especialidade: Engenharia Mecânica;

Área Apoio Especializado - Especialidade: Estatística;

Área Apoio Especializado - Especialidade: Medicina;

Área Apoio Especializado - Especialidade: Medicina Cardiologia;

Área Apoio Especializado - Especialidade: Medicina do Trabalho;

Área Apoio Especializado - Especialidade: Medicina Psiquiatria;

Área Apoio Especializado - Especialidade: Psicologia;

Área Apoio Especializado - Especialidade: Serviço Social;

Área Apoio Especializado - Especialidade: Tecnologia da Informação

Técnico Judiciário