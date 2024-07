Novo relatório da reforma tributária mantém carnes fora da cesta básica, e oposição prepara emenda

São Paulo

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, definiu o deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) como relator de plenário do projeto de lei de regulamentação da reforma tributária, em reunião durante a madrugada desta quarta-feira (10).

O principal ponto de debate continuou sendo a possibilidade de inclusão de proteínas animais, como carnes bovinas e de frango, na cesta básica com alíquota zerada. O PL define a incidências dos futuros impostos sobre consumo CBS e IBS, criado pela emenda constitucional da reforma tributária.

Não houve acordo com o Ministério da Fazenda, que manteve o argumento de que haveria impacto de 0,53 ponto porcentual na alíquota dos impostos estimada em 26,5%.

Plenário da Câmara dos Deputados durante votação de projeto - Pedro Ladeira/Folhapress

Na nova versão do relatório do GT (Grupo de Trabalho) dedicado ao projeto, as carnes seguem com redução de 60% dos novos impostos.

O impasse consolidou outro acordo: o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, apresentará um destaque em plenário para conceder a isenção para as carnes. Com isso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) perde o protagonismo de desonerar as proteínas.

A oposição avalia que a desoneração receberá mais de 300 votos em plenário, incluindo de partidos da base do governo devido a popularidade do tema.