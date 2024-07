Pedágios de São Paulo têm reajuste de até 4,49%; veja tabela com os novos valores

São Paulo

As tarifas de pedágios em mais de 120 praças nas rodovias do estado de São Paulo foram reajustadas em até 4,49% a partir desta segunda-feira (1º). As regras de aumento atendem ao contrato de concessão de cada empresa.

Os novos valores definidos pela Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transportes do Estado de São Paulo) foram publicados no Diário Oficial do Estado de SP do dia 27 de junho e se aplicam a 17 contratos de concessões. Em 16 deles, há alta, em um, houve redução.

As novas tarifas entram em vigor nesta segunda em todas as rodovias, com exceção da Entrevias, onde o reajuste começa a valer à zero hora do sábado (6).

Pedágios das rodovias paulistas ficam mais caros a partir desta segunda, 1º de julho

A queda ou alta do valor é definida conforme o índice de correção do contrato. No caso das rodovias que têm como base o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), que é a inflação oficial do país, houve aumento de até 4,49%. Nas em que é aplicado o IGP-M (Índice Geral de Preços - Mercado), haverá redução de até 0,33%.

Esse padrão de aumento vale para quase todas as rodovias, menos para quatro trechos sob concessão da Rota das Bandeiras, que terão reajustes muito acima da inflação.

O maior reajuste será na rodovia dos Tamoios, de 4,48%. E o menor, na rodovias Tebe SA, com queda de 0,33%. Nas demais, o aumento será de 3,93%.

O pedágio do Sistema Anchieta-Imigrantes, rumo à Baixada Santista, subirá de R$ 35,30 para R$ 36,80, mantendo o posto de mais caro do estado.

A correção ocorre todo ano e faz parte do contrato de concessão das estradas paulistas. Os reajustes variam conforme o tipo de contrato, e há rodovias em que haverá queda. Segundo a Artesp, a correções consideram a recomposição inflacionária nos últimos 12 meses, de junho de 2023 a maio de 2024.

Veja o valor das tarifas de pedágio para veículos de passeio em SP, em R$