Produção nacional de veículos tem alta de 0,5% no primeiro semestre

São Paulo

A produção de veículos leves e pesados terminou o primeiro semestre com alta de 0,5%, o que indica estabilidade. A informação foi divulgada nesta quinta (4) pela Anfavea (associação das montadoras).

Foram fabricadas 1,14 milhão de unidades no país entre janeiro e julho. As montadoras operam com 45% de ociosidade atualmente.

Produção de veículos tem alta de 0,5% no Brasil no primeiro semestre - Rivaldo Gomes - 05.jun.2020/Folhapress

As vendas acumulam alta de 14,6% no primeiro semestre, com 1,14 milhão de veículos leves e pesados emplacados entre janeiro e junho. O dado foi divulgado pela Fenabrave (associação dos distribuidores de veículos).

"Com exceção dos comerciais leves, todos os segmentos tiveram alta na comparação com o mês anterior. O crédito tem tido um papel importante neste resultado", diz, em nota, Andreta Jr., presidente da Fenabrave. "Vale dizer que os emplacamentos acumulados até junho são os melhores para o período desde 2014."

O cruzamento dos dados de venda e produção mostram as dificuldades de momento no setor de exportações e a forte presença de modelos importados no mercado nacional.

A Anfavea tenta frear a chegada de modelos chineses no mercado nacional, que tem crescido em segmentos de maior rentabilidade.