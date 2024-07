Smart Fit assina acordo para compra de rede de academias Velocity por até R$ 183 mi

São Paulo | Reuters

A Smart Fit anunciou em comunicado divulgado nesta terça-feira (16) que assinou acordo para compra de 100% do capital social da rede de academias Velocity por um valor que pode chegar a R$ 183 milhões, a depender do cumprimento de determinadas condições.

Em comunicado enviado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), a Smart Fit informou que pagará R$ 163 milhões aos atuais acionistas da Velocity na data do fechamento da transação, mais R$ 10 milhões a partir do terceiro aniversário do fechamento do negócio até o sexto aniversário e outros R$ 10 milhões sujeitos ao cumprimento de metas estabelecidas em contrato.

Pessoas fazem exercícios na academia SmartFit - Alessandro Shinoda/Folhapress

Esses dois últimos valores serão reajustados pelo CDI desde a data do fechamento da venda até o pagamento.

"O fechamento da transação estará sujeito ao cumprimento das condições precedentes usuais para esse tipo de operação no mercado. Além disso, o valor da transação ainda está sujeito a ajustes usais para esse tipo de transação a serem determinados e acordados entre as partes", disse a Smartfit.

"A aquisição da Velocity aumenta a complementariedade do portfólio de modalidades do segmento de Studios da companhia... Adicionalmente, a aquisição da Velocity reforça o posicionamento da companhia nas diferentes verticais de atuação dentro do setor fitness", afirmou a Smartfit.