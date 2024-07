Vender política econômica de Biden será desafio para campanha de Kamala

The New York Times

O presidente Joe Biden assinou mais leis econômicas importantes do que qualquer outro presidente neste século. Durante seu governo houve um crescimento recorde de empregos e uma recuperação da recessão da pandemia que causou inveja em países ricos. Ele elaborou uma política industrial ambiciosa e multinacional destinada a ajudar os Estados Unidos e seus aliados a reconstruir a capacidade industrial estratégica para bater de frente com a China.

Mas os eleitores deram pouco crédito a Biden, concentrando-se em vez disso na onda de inflação que assolou grande parte de seu mandato.

Kamala Harris e Joe Biden durante evento na Casa Branca - Leah Millis/Reuters

Essa deficiência estava prejudicando as chances de reeleição de Biden muito antes de ele se atrapalhar em um debate ao vivo no mês passado e reacender questões sobre sua idade.

Pesquisas mostraram que a economia e os preços eram as principais preocupações dos eleitores, e que eles preferiam amplamente o ex-presidente Donald Trump a Biden nessa questão.

À medida que Biden se afasta da campanha de 2024 e a vice-presidente Kamala Harris angaria apoio para a indicação presidencial, questões econômicas pesam sobre sua candidatura.

Será que Harris, 59, terá mais sucesso em vender o desempenho econômico do governo Biden, incluindo seus investimentos em energia limpa, manufatura avançada e outros setores? Será que ela conseguirá manter a conexão de Biden com certos eleitores da classe trabalhadora em estados decisivos como Michigan e Pensilvânia, enquanto atrai eleitores jovens economicamente desfavorecidos que haviam se desiludido com o presidente?

Será que ela conseguirá superar a ira dos eleitores em relação à inflação, que atingiu 9% em 2022, mas desde então caiu mais perto da meta do Federal Reserve (banco central dos EUA) de 2%?

As respostas podem influenciar fortemente suas chances de derrotar Trump neste ano.

Alguns analistas foram rápidos em prever que Harris teria dificuldade em se libertar das visões econômicas desfavoráveis dos eleitores sobre o governo.

"Ela herdaria todos os aspectos negativos econômicos de Biden", escreveu Mike Murphy, estrategista republicano que se opõe a Trump, no X no domingo.

As pesquisas deixaram essas vulnerabilidades repetidamente claras, incluindo uma neste mês pela The Economist/YouGov que mostrou que 51% dos eleitores desaprovam a maneira como Biden lidou com o desemprego e a economia. Eles desaprovaram ainda mais a maneira como ele lidou com a inflação.

Os republicanos tentaram vincular Harris ao histórico de Biden. "Cada fracasso que vimos de Joe Biden —a retirada do Afeganistão, uma crise na fronteira, inflação esmagadora e os EUA enfraquecidos no exterior— foi entregue de mãos dadas com Kamala Harris", disse Michael Whatley, presidente do Comitê Nacional Republicano, e sua copresidente, Lara Trump, nora de Donald Trump, em um comunicado no domingo.

Mas muitos democratas, incluindo veteranos do governo de Biden e ex-auxiliares de legisladores alinhados, dizem que Harris tem a oportunidade de se distanciar das maiores desvantagens econômicas de Biden e de esclarecer para os eleitores a diferença entre sua visão de política econômica e a de Trump.

Esse otimismo reflete em parte a crença de que a avaliação negativa da economia de Biden estava envolvida em sua baixa aprovação pessoal pelos eleitores. Muitas das políticas de Biden têm uma avaliação significativamente melhor com os eleitores do que suas avaliações econômicas indicariam.

Mesmo enquanto o presidente lutava para melhorar tais avaliações, ele continuou a martelar temas familiares —e a repetir linhas e histórias familiares, como "um emprego é mais do que um salário"— em aparições públicas.

Alguns democratas estão esperançosos de que uma voz nova, mesmo que intimamente ligada a Biden, tenha uma nova oportunidade de convencer os eleitores sobre os benefícios do que o presidente e seus assessores passaram a chamar de "Bidenomics" [aglutinação de "Biden" e "economia" em inglês].

"Este é realmente um momento em que ela pode apresentar sua visão para o país", disse Elizabeth Pancotti, diretora de iniciativas especiais do grupo progressista Roosevelt Forward em Washington, sobre Harris.

"Alguns aspectos funcionam a seu favor, mecanicamente. Ela não era a responsável pela inflação pela qual Biden está sendo criticado. Ela não era o rosto dessas coisas. Ela pode escolher qual será o rosto."

"Não falamos da 'Harrisflation'", acrescentou Pancotti, referindo-se ao apelido pejorativo que os republicanos atribuíram ao aumento dos preços durante o mandato do presidente. "É 'Bidenflation'."

Harris deu uma prévia de sua mensagem econômica em um breve discurso para a equipe de campanha em Delaware na segunda-feira (22), enfatizando fortemente políticas para apoiar pais, cuidadores e a classe média.

"Acreditamos em um futuro onde cada pessoa tem a oportunidade não apenas de se virar, mas de progredir", disse ela. "É por isso que acreditamos em um futuro onde nenhuma criança precisa crescer na pobreza, onde cada pessoa pode comprar uma casa, começar uma família e construir riqueza, e onde cada pessoa tem acesso a licença familiar remunerada e creche acessível."

As pesquisas sugerem que Harris tem tanto um desafio quanto uma oportunidade em comunicar o histórico de políticas de seu mandato aos eleitores. Pesquisas do grupo de pesquisa Blueprint, que apoia os Democratas, sugerem que muitas das políticas do governo Biden têm amplo apoio dos eleitores nacionalmente.

Quase 9 em cada 10 eleitores apoiam permitir que o Medicare negocie o custo de medicamentos prescritos e limite o preço da insulina para idosos. Versões dessas políticas foram incluídas na Lei de Redução da Inflação, que Biden assinou em 2022. Cerca de 8 em cada 10 eleitores apoiam leis bipartidárias de infraestrutura e fabricação de semicondutores, como as que Biden assinou em 2022.

Mas as pesquisas também mostram que, em muitos casos, grandes partes do eleitorado não estavam cientes de que Biden havia tomado essas ações.

Cerca de um terço dos entrevistados não tinham ouvido falar da lei de infraestrutura, informou o Blueprint. Cerca de metade não tinha ouvido falar da lei de semicondutores, conhecida como Chips Act.

Enquanto essa falta de reconhecimento tem frustrado Biden, Harris agora tem uma oportunidade: reapresentar políticas que estão afetando diretamente comunidades em todo o país, incluindo em estados republicanos e divididos.