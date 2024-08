Arezzo e Soma concluem fusão e estreiam novo nome para grupo que fatura R$ 12 bilhões

São Paulo

A combinação dos negócios de Arrezo&CO e Grupo Soma chegou ao fim na última semana, com o encerramento das negociações das ações das duas companhias no Novo Mercado da B3.

O novo gigante varejista de moda brasileira passa a se chamar Azzas 2154 SA. Na quinta-feira (1º), os papéis da empresa nascida da fusão já começaram a ser negociados sob o nome nome (Azza3) após cerimônia de toque da campainha, que oficializa a conclusão da combinação.

Com a conclusão da fusão, o Grupo Soma foi extinto e seus acionistas passaram a deter papéis da Azzas 2154. Nesta segunda (5), os acionistas do Soma receberão os créditos decorrentes da incorporação, segundo calendário divulgado pelo novo grupo.

Alexandre Birman (ao centro) com Roberto Jatahy (à direita) durante a cerimônia de toque na B3, na quinta (1º) - Luprezia/Divulgação



O Azzas 2154 tem 34 marcas, 22 mil funcionários diretos, 2.000 lojas, das quais 1.500 franquias, e presença em 22 mil multimarcas. No dia 31, último dia de negociação dos papeis da Arezzo&Co na B3, a cotação fechou o dia em R$ 48,52. Na sexta, as ações da nova companhia fecharam em R$ 50,35, uma queda de 1,2% ante o dia anterior.

Segundo fato relevante divulgado pelas empresas, o capital social da nova companhia passa a ser de R$ 2,3 bilhões.

A possível combinação da Arezzo&Co, fabricante e varejista de calçados, com o Grupo Soma, de varejo de moda, foi tornada pública no fim de janeiro, e a negociação foi fechada no início de fevereiro. O controle da companhia é da Arezzo, com 54% do capital; os outros 46% são da Soma.

Alexandre Birman, que comandava o grupo calçadista, assume a posição de CEO do Azzas 2154.

"Estamos muito felizes em dar início a esse novo capítulo da moda brasileira, reunir grandes talentos em uma plataforma de marcas, com diretrizes de padrão global, valorizando a identidade de cada marca e fortalecendo nossa presença no mercado, para proporcionar uma entrega excepcional aos nossos stakeholders", disse Birman, em nota.

Roberto Jatahy, que era CEO do Soma, comandará a unidade de negócio de vestuário feminino do Azzas 2154.

A nova companhia terá quatro unidades de negócio. A de vestuário feminino terá, por exemplo, Farm, Animale, Maria Filó e NV. A de calçado e acessórios terá Arezzo, Schutz, Vans e outras. Na unidade de vestuário democrático estarão Hering e Dzarm, e na de vestuário masculino, Reserva, Oficina e Foxton.

Thiago Hering deve seguir no comando da unidade que inclui a Henrig, e Rony Meisler, ex-presidente do grupo Reserva, à frente da unidade de roupas masculinas.

Segundo a nova companhia, Pedro Parente, que já presidiu a Petrobras e a BRF, será o chairman do conselho administrativo.

Quando anunciaram a fusão, as companhias previam que a combinação de seus negócios permitiria gerar R$ 4,5 bilhões em sinergias, especialmente a partir de "vendas casadas", como a inclusão de calçados Arezzo em lojas da Farm, por exemplo.

O banco Safra também calculou que a novo grupo poderia reduzir R$ 200 milhões em custos com despesas gerais e administrativas em recursos humanos e tecnologia.

A maioria das marcas sob a Azzas 2154 é destinada ao mercado premium. A Hering é a mais popular delas.

As empresas chegaram a discutir uma fusão em 2021, com proposta encabeçada pela Arezzo. O negócio, porém, esbarrou na diferença de valor de mercado entre as duas: o Grupo Soma valia R$ 12 bilhões na Bolsa de Valores, R$ 4 bilhões a mais do que a calçadista à época.

Em 2024, a situação era inversa: Arezzo valia R$ 6,5 bilhões no início do ano, e Soma, R$ 5,5 bilhões. Dessa vez, as tratativas foram costuradas diretamente por Birman e Jatahy, o que eliminou a intermediação de instituições financeiras.

As rivais também protagonizaram uma disputa pela Cia Hering em 2021, que ficou com Soma. À época, a Arezzo teve sua proposta de compra recusada em unanimidade pelo conselho de administração da Hering.

Na véspera do anúncio oficial de que os grupos combinariam seus negócios, a reunião para acertar os detalhes do que depois veio a se tornar a Azzas 2154 durou mais de dez horas.

O GRUPO AZZAS 2154

Marcas da Arezzo&Co:

Arezzo

Schutz

Anacapri

Alexandre Birman

Alme

Brizza

Vans

AR&CO (Reserva, Reserva Mini, Oficina, Reserva Ink, Reserva Go, Reversa e Simples)

Troc

ZZ Mall

Baw Clothing

Carol Bassi

Vicenza

Paris Texas

Marcas do Grupo Soma: