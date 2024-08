Axios anuncia demissão de 10% dos funcionários

Nova York | The New York Times

O portal de notícias americano Axios anunciou nesta terça-feira (6) que vai demitir cerca de 50 funcionários, que representam aproximadamente 10% da empresa.

Em nota, o CEO do veículo, Jim VandeHei, atribuiu os cortes a "mudanças nos negócios de mídia" e disse que o Axios precisava direcionar o investimento para suas áreas principais de negócios.

Jim Vandehei, co-fundador e CEO da Axios, durante evento em Beverly Hills, nos Estados Unidos - Patrick T. Fallon - 8.ago.2022/AFP

"Este é o momento mais difícil para a mídia em nossa vida," escreveu VandeHei no email, que foi obtido pelo The New York Times.

Ele disse que a empresa continuaria a contratar em "áreas-chave", mas estava enfrentando uma fragmentação da atenção dos leitores, novos concorrentes indo atrás de seus negócios e seus talentos e modelos de inteligência artificial capazes de resumir notícias.

As posições cortadas estão distribuídas entre os 500 funcionários da empresa, incluindo na redação, de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto. É a primeira vez que a empresa realiza demissões em massa.

O Axios foi fundado em 2017 por VandeHei e seus parceiros de negócios Mike Allen e Roy Schwartz, todos ex-funcionários do Politico, site americano de notícias políticas. O portal rapidamente se destacou com seu formato de "pontos-chave", dividindo as notícias em tópicos concisos.

Em 2022, a o Axios foi vendido à Cox Enterprises em um acordo que avaliou o veículo de mídia em US$ 525 milhões. Os três fundadores continuam a administrar a empresa.

VandeHei disse no email aos funcionários que, daqui para frente, o Axios aumentaria seu foco na cobertura de notícias dos Estados Unidos e expandiria mais rapidamente seus boletins informativos específicos para cidades em novas localidades. Ele também disse que a empresa continuaria a desenvolver seu produto de assinatura paga, Axios Pro, que é voltado para profissionais de negócios.

A Axios também continua explorando potenciais aquisições.

VandeHei disse ao Times no início deste ano que o crescimento da IA (inteligência artificial) influenciou seu pensamento sobre como posicionar a empresa, desenvolvendo a tese de que os únicos veículos que sobreviveriam à tecnologia seriam aqueles que tivessem expertise jornalística, conteúdo confiável e conexão humana presencial.

VandeHei disse, na época, que a Axios aumentaria o número de eventos ao vivo que realiza e construiria assinaturas pagas em torno de alguns de seus principais jornalistas.